NE ŽELIM NIŠTA DA KRIJEM OD VAS: Šta je sve Brajan Volš govorio policajcima dok je trajala potraga za Anom

NAREDNIK Harison Šmit, glavni istražitelj u slučaju nestanka Beograđanke Ane Volš (39), za čije je ubistvo optužen njen suprug Brajan (50), juče se pred Višim sudom okruga Norfolk u saveznoj američkoj državi Masačusets, pojavio kao prvi svedok. On je govorio kako su tekli razgovori sa Brajanom, svedocima, a u sudnici je pušteno nekoliko razgovora koje je sa sada optuženim obavio neposredno pre njegovog hapšenja, 7. januara 2023. godine.

Foto: Tanjug/AP

Tri dana ranije započela je potraga za Anom, čiji je nestanak, 4. januara, prijavio njen kolega, jer se nije pojavljivala na poslu u Vašingtonu. Poziv policiji usledio je pošto je prethodno zvao Brajana, koji mu je kazao da je Ana u Vašington otputovala još 1. januara, jer joj je nešto iskrslo na poslu. Prema optužnici, Brajan je Anu ubio prvog dana nove godine, a zatim njeno telo isekao, spakovao u kese, koje je bacio u nekoliko kontejnera.

U razgovorima sa narednikom Šmitom, Brajan je kazao da mu je Ana tokom novogodišnje noći, koju su proveli sa jednim prijateljem, delovala kao da je pod pritiskom.

- Imala je nekih problema na poslu, a nameravala je da poseti i psihijatra - čulo se sa snimka šta Brajan govori naredniku, kada je prvi put došao u njegov dom u gradu Kohaset. - Jedini problem koji smo imali u našem braku je taj što nismo provodili vreme zajedno. Mislim da sam vršio dodatni pritisak na nju da ima više vremena sa porodicom. Dobro smo stajali finansijski, zahvaljujući Aninom poslu.

Brajan je zatim ispričao da mu je supruga, pre nego što su otišli na spavanje rekla da će morati da krene rano ujutru za Vašington.

- Sve to zvuči razumno - rekao je narednik Šmit Volšu tokom njihovog prvog razgovora.

Šmit je do Brajanovog hapšenja sa njim razgovarao četiri puta, a pre dve nedelje, Aninin suprug je priznao da je sve to vreme obmanjivao policiju, kako ga ne bi doveli u vezu sa njenim nestankom.

Poruka KADA su istražitelji ispitivali Brajanov odnos sa suprugom, on im je rekao da joj je, kada je uhapšen zbog prevare sa umetninama 2018. godine, napisao poruku u kojoj je rekao da joj možda ne pruža život koji joj je obećao i da će razumeti ako želi da ga ostavi.

Prilikom prvog razgovora, narednika Šmita su interesovali detalji o Aninim navikama, zdravstvenom stanju, putovanjima...

- Ne želim ništa da krijem od vas, ako bi to moglo dovesti do bržeg pronalaženja moje žene - mirno je rekao Volš.

Policija je nakon završetka razgovora pretražila kuću. Šmit je rekao da mu je trebalo oko pola sata da obiđe kuću Volšovih. Između stvari koje je primetio bila je rupa na plafonu spavaće sobe. Takođe je rekao da je pogledao "volvo", koji je imao plastičnu oblogu u prtljažniku.

Sledećeg dana, 5. januara 2023. godine, narednik Šmit je rekao da je počeo da kontaktira prijatelje i Aninu porodicu, kao i da je postavio plakat o nestaloj osobi. Rekao je da su istražitelji pregledali podatke o lokaciji telefona, kao i finansijske evidencije. Pretraga područja, u koju je bio uključen i tim K-9, sprovedena je u šumovitom području iza kuće Volšovih. Takođe su pregledani snimci sa kamera duž puta od kuće do aerodroma, a istražitelji su proverili podatke aerodroma Logan i aplikacija za deljenje vožnje.

Vlasti su ponovo otišle u kuću Volšovih i po drugi put ispitali Brajana. Tog dana sa njim je bila njegova majka Dajana.Tokom tog ispitivanja jedan istražitelj ga je direktno pitao: "Da li ste učinili nešto da povredite svoju ženu?"

Volš je rekao da nije.

Istražitelj ga je pitao da li su ikada imali bilo kakav fizički sukob. I na ovo pitanje je odgovorio negativno.

Odbrana tvrdi da je iznenada umrla BRAJANOV advokat Lari Timpton je juče, prvog dana suđenja, obraćajući se poroti rekao da njegov klijent nije ubio suprugu, tvrdeći da je Ana iznenada preminula dok je ležala u krevetu, što da je to kod Brajana izazvalo paniku. - Kada je ušao u spavaću sobu, osetio je da nešto nije u redu - rekao je Tipton, dodavši da ju je Brajan nekoliko puta panično gurnuo, zbog čega je ona pala sa kreveta. - Pomislio je da mu niko neće poverovati da je ona jednog trenutka bila živa, a već sledećeg mrtva. Pretraživao je po internetu jer se borio sa činjenicom da je Ana mrtva. Čućete dokaze u ovom slučaju iznenadne, neobjašnjive smrti. Iznenadna neobjašnjiva smrt je poznata u medicinskoj i forenzičkoj zajednici, ali do danas nije dobro shvaćena.

Narednik Šmit je, svedočeći rekao da je ponovo pogledao imanje nakon što je 5. januara ponovo razgovarao sa Brajanom. Dodao je da su u "volvu" pronašli ajfon za koji je Brajan rekao da pripada njegovom najstarijem sinu, kao i račun izdat u jednoj radnji za prodaju kućnih potrepština.

U sudnici je pušten snimak razgovora obavljen tog 5. januara, za koji se tvrdi da je ključni deo istrage. Policajci su pitali Brajana da li mogu da preuzmu sadržaj njegovog telefona, na šta je on oklevao, rekavši da je to ogromna količina informacija. Zatim je kazao da o tome želi da razgovara sa svojim advokatom.Policija ga je uverila da ne istražuju zločin, već slučaj nestale osobe.

- Zainteresovan sam samo da pronađem Anu, bez obzira na to šta je potrebno - rekao je tada Brajan.