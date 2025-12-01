OBEZGLAVLJENA DEVOJKA, IZGORELO DETE, RAZNETA RUKA: Svedoci o strahotama hrvatskog napada na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti

NOĆILI smo na poljani pre Bosanskog Petrovca, uzeo sam komšijin automobil i povezao njegovu porodicu, suprugu i dvoje dece i dete iz košiluka, a on je povezao komšijin traktor. Prošli smo Petrovac i kolona se pružala u obe trake u istom pravcu ka Ključu, sve je bilo zakrčeno. Video sam avion na horizontu, kako dolazi iz pravca Ključa, leteo je nisko ne više od 200 metara visine, uradio je neki manevar, kao da se vrti oko svoje ose, bio je to "mig 21" i ispravio se za raketiranje. Video sam da ispaljuje buktinje, plamene lopte, koje idu ka vozilu. Gurnuo sam komšinicu da zalegne i prva detonacija je bila na pet, šest metara ispred auta. Ja je nisam ni čuo, samo sam video vatru, palmen, puno dima, prašine i kamenja.

Foto Printskrin RTS

Kako je izgledao napad na izbegličku kolonu Srba iz Hrvatske na Petrovačkoj cesti 7. avgusta 1995. godine, ovako je opisao svedok, koji je danas svedočio u Sudu za ratne zločine u Beogradu na suđenju u odsustvu hrvatskim vazduhoplovnim oficirima Vladimiru Mikcu, Zdenku Radulju, Željku Jeleniću i Danijelu Boroviću, koji su optuženi da su u komandnom lancu naredili napad na civile na teritoriji BiH.

Svedok je rekao da je video ispaljenje sa oba krila aviona, koji je bio tamnije maslinasto zelene boje i da misli da su bile tri ili četiri rakete.

- Prvo mi je palo na pamet da spašavamo decu i izašao sam iz auta, ali sam bio dezorjentisan i krenuo ka useku i da padam. Kada sam došao sebi vratio sam se vozilu i komšinica je već izvela decu. Jedno sam uhvatio za ruku i odveo ih u dolinu 30 metara od puta. Vratio sam se na cestu i tamo je bila majka iz Dalmacije sa bebom, pa sam i njih odveo do komšinice. Kada sam se treći put vratio video sam kamione u plamenu. Prišao sam žutom kamionu i pored desne leve gume ležala je devojka, posle sam saznao da je Mirjana Dubajić. Telo joj je bilo obezglavljeno - pričao je o strahotama hrvatskog napada ovaj svedok.

On je rekao da je tada došao beli džip, u kojem su bili neki momci iz Knina i da su zajedno devojku sklonili sa ceste.

- Popeo sam se u pogođeni kamion, kabina je bila rasturena, a unutra su bili Dušan Drča i njegov sin Jovica, mada sina nisam odmah video. Kamion iza je goreo, a pored ceste je bio Dušan Beslać teško ranjen. Prepoznao sam ga, bio je živ, leva ruka raznešena, ključna kost i butina mu povređeni. Uzeo sam iz kamiona neko ćebe i plahtu da ga previjem i podvezao sam mu ruku i preponu da ne iskrvari. Njega smo smestili u džip, a njegove ćerke, koje su bile ranjene, čini mi se da smo smestili u drugo vozilo - ispričao je svedok u sudu.

Kako je rekao došla je i Hitna pomoć, pa su evakuisali i druge povređene.

- U drugom kamion u poginuo je Krstan Vuković. Zbog plamena nisam mogao da uđem, ali smo znali da je to on, to je bio njegov kamion i tu su bili njegovi prijatelji, familija - kazao je svedok.

Na kraju je odgovarajući na pitanja rekao da je vojna tehnika, tenkovi, haubice, oklopna vozila, ostavljana Krajiškom korpusu na poljani pre Petrovca i da je to sigurno deset kilometara udaljeno od mesta gde su hrvatski avioni gađali narod. Koliko zna ta tehnika nije gađana.

IZGORELO DETE

NA suđenju je svedočila i Vesna Vekić tada medicinska sestra u Hitnoj pomoći u domu zdravlja u Bosanskom Petrovcu. Ona je ispričala da se čula detonacija, ali nisu znali šta je, kada je ubrzo neko utrčao i rekao - "bombarduju kolonu u Bravskom".

- Počeli su da dovoze ranjene i mrtve. Naš sanitet je pošao tamo, ali se teško probijao. Dovoze ljude, odbijene im ruke, noge, otkinuta ruka visi, rupa na nadlaktici... Ne volim ni da se sećam toga. Jedno dete je bilo izgorelo. Zbrinjavali smo ih na hirurgiji, doktor Milovan Kerkez je ušivao šta je mogao, a šta nije, slali smo u Banjaluku. Mrtve smo nosili u mrtvačnicu, bio je haos, porodice plaču, pomažu, viču, majke traže decu. Bilo je deset mrtvih, a povređenih ne znam tačno, jedno 40, 50 - kazala je svedok Vesna Vekić.

UBIJENI I RANjENI

NA Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti u napadima hrvatskih aviona ubijeni su Darinka Drča (68), Jovica Drča (6), Mika Kovačević (83), Krstan Vuković (45), Branko Stijelja (72), Mirko Stijelja (34), trudnica Mirjana Dubajić (21), Darko Vuković (13), Nevenka Rajić (12), Žarko Rajić (10), Marta Galogaža (60), Rade Galogaža (40), Mile Malobabić (42).

Ranjeni su Josipa Drča, Dušan Drča, Duško Ivaneža, Milica Ivaneža, Jovan Piplica, Ante Vitas, Dušan Beslać, Mara Beslać, trudnica Vedrana Stijelja, Obrenko Vuković, Dušan Drakulić, Vida Galogaža, Zorka Galogaža, Soka Malobabić, Suzana Ljubišić, Smilja Lajšić, Željko Drča (13), Duška Drča (9), Zorica Beslać (8), Rajko Galogaža (10), Goran Galogaža (12), Miloš Malobabić (14), Nikolina Krajčinović (11)...