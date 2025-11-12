SUĐENJE ZA RATNI ZLOČIN: Fehiru stigla nova dokumentacija iz Hrvatske

SUĐENjE hrvatskom državljaninu Krunoslavu Fehiru (50), okrivljenom za podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina, odloženo je danas u Sudu za ratne zločine u Beogradu da bi se tužilac Gordana Jekić upoznala sa dokumentacijom koju je branilac Bojan Stanojlović dobio od hrvatskog Ministarstva pravosuđa i predao srpskom sudu.

Foto: M. Anđela

Nastavak je zakazan za sledeću sredu 19. novembra.

Stanojlović je sudu predao rešenje o istrazi protiv Branimira Glavaša i Krunoslava Fehira iz 2006. godine, izjavu glavnog tužioca Hrvatske o odustajanju gonjenja Fehira iz 2009. godine i rešenje Županijskog suda u Zagrebu o obustavi istrage.

- Ovo su dokazi da je u Hrvatskoj već vođen i pravosnažno obustavljen postupak protiv Fehira za isto delo. Ima mesta za odbijanje optužbe srpskog tužilaštva za ratne zločine i moj predlog je da sud donese odbijajuću presudu Fehiru, jer mu je već suđeno – kazao je Stanojlović.

Tužilac Gordana Jekić kazala je da je od hapšenja Fehira 15. jula ove godine više puta preko međunarodne pravne pomoći tražila od Hrvatske da joj se dostavi sve za Fehira i da naravno nije stiglo, a u međuvremenu je podignuta optužnica.

- Stiglo je nešto 29. oktorbra i vidi se da je u tom dokumentu činjenični opis prepisan iz naše optužnice. U Hrvatskoj je protiv Fehira odbijena optužba da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a to ovde njemu nije ni stavljeno na teret. Želela bih da se upoznam sa ovim novim dokumentima, koje je dostavio branilac, jer je neozbiljno da se izjašnjavam pre nego što pročitam – kazala je tužilac.

Punomoćnik oštećenih je bio protiv obustave, jer kako je rekao ovo nije presuđena stvar i odluke hrvatskih organa ne obavezuju naše pravosuđe.

Na današnjem suđenju je Fehir trebao da iznese odbranu i da bude saslušan oštećeni Bogdan Vučković.

Inače, na početku rata teroristička grupa Branimira Glavaša u kojoj je bio i Fehir, zarobila je nekoliko srpskih civila u Osijeku, a Đorđa Petrovića i Čedomira Vučkovića držala zatvorenog u garaži Sekretarijata za odbranu i mučila. Jedan od pripadnika te grupe naterao je Vučkovića da popije kiselinu iz akomulatora, nakon čega je Vučković provalio vrata i istrčao iz garaže. Fehir je tada pucao u njega i ubio ga.

Početkom 2000-tih Fehir je javno pričao o tom zločinu i posle, kada pokrenuta istraga u Hrvatskoj protiv Glavaša, bio je svedok tužilaštva o tom zločinu Glavašove grupe.

Fehir je uhapšen u junu na granici prilikom ulaska u Srbiju, kada je kao taksista vozio stranku. Inače je penzionisani policajac.

FEHIR: MUČITE ME

NA kraju današnjeg suđenja Krunoslav Fehir je dobacio sudskom veću – „mučite i mene i moje roditelje. Ovo je po nacionalnoj osnovi“. Sudija Vladimir Duruz mu je odgovorio da će mu branilac sve objasniti i da može da vidi majku, pošto ga ovde niko ne mrzi. Fehir se inače nalazi u pritvoru od hapšenja. Zaprećena kazna za krivično delo za koje je optužen je od godinu dana zatvora.