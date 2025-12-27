ŽENU IZBO NA STEPENICAMA PRED MALIM DETETOM: Policija traga za napadačem

ŽENA (68) teško je povređena na Novom Beogradu kada ju je nepoznati napadač više puta ubo nožem.

Unsplash

Kako se vidi na snimku sa sigurnosnih kamera koji kruži na društvenim mrežama, žena je sa malim detetom bila u hodniku i krenula prema stepenicama.

Kada je zastala pojavio se čovek srednjih godina sa kapom, svim duksom i crnim prslukom koji je držao ruke u džepovima.

Žena je krenula sa detetom uz stepenice, kada je čovek krenuo iza nje i brutalno je napao nožem više puta u leđa ispred deteta.

On je nakon toga uzeo njenu torbu i pobegao.

Napad se dogodio danas oko 13.10 na Novom Beogradu u bloku 37.

Povređena žena je kolima Hitne pomoći, u teškom stanju, prebačena u Urgentni centar u Beogradu.

Pokrenuta je akcija "Vihor" i aktivno se traga za počiniocem ovog zločina.

Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Foto: Printscreen