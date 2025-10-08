NA DUG OTIŠLE 3 KUĆE, 4 AUTA I POLA HEKTARA ZEMLJE: Svedočio otac okrivljenog za ubistvo u Vrčinu

MALTRETIRALI su nas od 2000. do 2008. godine. Na dug su nam otišle tri kuće, četiri automobila i pola hektara zemlje na Trešnji, da bi se sve završilo ubistvom. Posle me više niko nije kontaktirao.

Ovo je svedočeći na suđenju sinu Nebojši Rakiću, okrivljenom da je u Vrčinu 2008. godine ubio Dragana Milovanovića i ranio Aleksandra Vlahovića, kojima je dugovao novac, danas u Višem sudu u Beogradu kazao njegov otac Slobodan Rakić. On je tvrdio da su ih reketirali i na ime duga iznuđivali novac Milovanović, Vlahović i Darko Popivoda, iako im ni on, ni niko od članova njegove porodice nije dugovao.

Nebojša Rakić je inače okrivljen da je pucao iz kalašnjikova u Milovanovića i Vlahodića, kada su 4. marta 2008. godine došli do njegove kuće u Vrčinu da naplate dug, jer su mu pozajmljivali više puta novac, koji je on gubio na kocki. Nakon toga je Rakić pobegao u Brazil, odakle je po poternici iz Srbije izručen pre dve i po godine.

Otac Slobodan Rakić je u sudu ispričao da je više puta Milovanoviću i Vlahoviću nosio novac.

- Milovanović me zvao telefonom i rekao da pravi svadbu da hoće da bude najbolja u Beogrdau i da mu dam pare. Tražio je više od 50.000 evra. Rekao sam mu da nemam, a on da ga ne iteresuje, da će doći da nas pobije, ucenjivao me je i govorio svašta. Prodao sam kuću u Žarkovu nekom čoveku iz BiH i to ispod cene, za 130.000 evra. Dao mi je pola novca u evrima, a pola u markama. Milovanović i Vlahović su me čekali u kafani na Banjici i dao sam im 45.000 evra. Milovanović mi je rekao daj pare kumu, pa je Vlahović uzeo kofer sa novcem - ispričao je Slobodan Rakić.

On tvrdi da su mu posle opet iznuđivali pare, da je Milovanovoić uvek zvao i tražio novac, a Vlahović dolazio da uzme.

- Ni ja ni niko od članova moje porodice im nije ništa dugovao, a pare sam davao, jer su mi pretili da će da mi ubiju decu - odgovorio je Slobodan Rakić na pitanje sudije zašto im je davao novac, ako nije bilo duga. - Nebojša mi je rekao da je od Vlahovića uzeo 1.000 evra, a da mora da vrati 20.000 evra i ja sam vratio te pare. Na kraju sam sa njima zakazao sastanak u kafani zbog svih tih dugovanja, jer su oni svakog meseca tražili po 10.000, 20.000 evra. Pitao sam ih koliko im dugujem da otplatim sina, da mi kažu ili napišu konačnu cifru, da sve prodam, da izmirim i raščistim sve i da mi ostave sina na miru.

On kaže da nisu hteli da kažu konačan iznos i da mu je Milovanović tu rekao da će da mu "roknu" sina.

- Popivoda je rekao da mu ne dugujem ništa, da je Nebojši pozajmio 4.500 evra, a za taj dug je od nas dobio kuću od 200 kvadrata i 12 ari placa. Rekao mi je da nije preveo kuću na sebe i da ako mu isplatim 4.500 evra, da možemo da raskinemo ugovor za kuću - kazao je otac okrivljenog. - Nekoliko dana posle tog sastanka zvao me Dragan Milovanović i rekao da donesem 20.000 evra kamate, jer Nebojša nije vratio dug. Prodao sam kuću u Železniku za 70.000 maraka i 20.000 evra sam dao Nebojši da nosi Milovanoviću. Posle sam ga zvao i on mi je potvrdio da je uzeo novac.

Svedok je kazao i da su Nebojšu naterali da proda tri njihova "mercedesa", jedan po jedan i da im da pare.

- Na kraju je došao na red četvrti, koji sam kupio od komšije za sebe. Nebojša mi ga je tražio da ide do grada, govorio sam mu da ne ide, da će mu ga uzeti, što se na kraju i desilo. Vratio se taksijem i nije hteo da mi kaže ko mu ga je uzeo. Mercedesa sam našao ispred pekare Dragana Milovanovića na Vračaru. Ušao sam kod njega u pekaru i on mi je rekao da mu je kum Vlahović kazao da uzme taj auto da vozi dete u vrtić, dok mu on ne kupi novi. I tako je ostalo - ispričao je Slobodan Rakić, koji se dva puta rasplakao dok je svedočio.

PRETNjE IZ BRAZILA

NEBOJŠA Rakić kazao je u sudnici da mu prete iz Brazila da će ga ubiti ako bude pričao. Kaže da mu je rečeno da "bira hoće li život ili slobodu", a da on hoće oboje. Prethodno je odgovarajući na sinova pitanja u sudnici svedok Milica Rakić rekla da je on 2010. godine u Brazilu uhapšen pod pogrešnim imenom Aleksandar Sekulić, a da je kasnije saznala da je to ime kuma žene pokojnog Dragana Milovanovića i njenog novog muža.