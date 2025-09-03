SONJI NIJE DAO DA SE LEČI, JER SU DOKTORI MUŠKARCI: Kolega usmrćene devojke svedočio u sudu

SONjA je dobijala bonuse za svoj rada, bila je odlična na poslu i molila je da joj se te pare isplate na ruke, a ne na račun. Želela je da ima bar taj minimalan iznos sa kojim bi raspolagala, ali nije moglo tako. To se dešavalo poslednjih sedam godina, a intenzivno poslednjih pet.

Foto: Društvene mreže

Ovo je odgovarajući na pitanje tužioca da li ima saznanja da je Nemanja Šućurović, optužen za teško ubistvo Sonje Radoš sa kojom je živeo deset godina, kontrolisao njen novac i zabranjivao joj da sa njim raspolaže, na suđenju u Višem sudu u Beogrdau kazao Sonjin kolega i šef na poslu S. M.

On je kazao da je Sonju poznavao 18 godina, koliko su radili u istoj firmi, da joj je 15 godina bio šef i da su 18 godina svaki dan ručali zajedno.

- U poslednje vreme Sonja je u novčaniku imala najviše 500 dinara. Ako je za nešto trebalo više novca, ona bi pozajmljivala od kolega, pa vraćala - kazao je njen šef i prijatelj.

On je ispričao da je Sonja inače bila vesela devojka, komunikativna, puna života i da su svi voleli da se sa njom druže.

- U poslednje vreme je bila dezorjentisana, uplašena, potištena, zaplače lako. Propadala je. Otežano je hodala poslednjih godinu dana, noge su joj oticale i nosila je uvek duge pantalone i majice dugih rukava. Govorio sam joj da ide kod lekara, mi smo imali u firmi plaćene sistematske preglede, ali bi ona rekla da Nemanja ne bi voleo, jer su tamo lekari muškarci - kazao je svedok. - Imala je i vidljive ozlede na telu, koje smo koleginica i ja primetili. Kosa joj je bila loša, a ona je bila uredna i redovno išla na frizuru, ali posle više nije. Bila je izuzetno pedantna, organizovana, kuća joj je blistala.

On je rekao da je dolazio kod Sonje u kuću i da je ona pravila sjajne žurke, ali nakon što je upoznala Nemanju, nije više išao. Ispričao je i da je Sonja sa bratom bila u odličnim odnosima, sve dok nije upoznala Nemanju. Kazao je da mu je u početku njihove veze sve pričala, a posle prestala. U prvih godinu dana te veze molila ga je i da pomogne da se Nemanja zaposli.

Šućurović je optužen za teško ubistvo, jer se sumnjiči da je prethodno zlostavljao vanbračnu suprugu i nalazi se u pritvoru. Prema optužnici tukao je u slučaju neposlušnosti, ograničavao joj kretanje, odlazak na posao i vraćanje kući u tačno određeno vreme, ekonomski je iskorišćavao, izdržavajući se isključivo od njene zarade i živeći u njenom stanu.Tog 21. juna 2024. godine u popodnevnim časovima, kako se sumnja, povukao je za kosu i gurnuo, usled čega se ona ukočila, poplavela i pala, pa je kod nje nastupila trombna embolija i izazvala smrt.

S KIM SE ZABAVLjA

SVEDOK S. M. je kazao da optuženog Nemanju Šućurovića nikada nije upoznao. Na njegovo pitanje otkuda zna da je odrastao u nekim udžericama, kako je rekao na saslušanju u tužilaštvu, svedok je kazao od portira.

- Naš portir je video Šućurovića, koji se često motao i šunjao oko zgrade gde smo radili i pitao me: "Znaš li sa kime se naša Sonja zabavlja?" I tada sam od njega saznao da je iz naselja 13. maj, da je odrastao i živeo u tim trošnim kućicama, kraj neke farme - rekao je S. M.