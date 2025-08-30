PROŠAO NA CRVENO, PA UDARIO DEVOJČICU(15) Saslušan vozač autobusa koji je izazvao jezivu nesreću u Zemunu (VIDEO)

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je vozač autobusa Miomir T. (60) zbog postojanja osnova sumnje da je 28. avgusta 2025. godine u Zemunu izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi člana 289 stav 1 Krivičnog zakonika.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Postoje osnovi sumnje da je Miomir T. 28. avgusta oko 12:05 časova na raskrsnici ulica Cara Dušana i Branka Pešića, vozeći autobus na liniji 18, ušao u raskrsnicu kada mu je semaforom bio zabranjen prolaz, odnosno upaljeno crveno svetlo, čime je postupio suprotno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjim delom autobusa udario, na kolovoz oborio i točkovima prešao preko pešaka, 16-godišnje devojke koja je u tom trenutku prelazila preko obeleženog pešačkog prelaza, kada joj je semaforom prelaz bio dozvoljen, odnosno upaljeno zeleno svetlo za pešake.

Nakon toga je osumnjičeni autobusom nastavio kretanje i prešao na levu saobraćajni traku, namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera i tom prilikom je prednjim delom autobusa udario u prednji deo delom udario u automobil, a navedeno vozilo je od siline udara odbačeno unazad pa je zadnjom desnom stranom udarilo u prednji deo drugog vozila, a to vozilo je takođe odbačeno unazad i desnom bočnom stranom udarilo je u prednji deo trećeg vozila, koja vozila su u tom trenutku bila zaustavljena zbog crvenog svetla na semaforu.

Potom je osumnjičeni autobusom izleteo van kolovoza u desnu stranu ulice i prednjim delom autobusa udario u ogradu i zid kuće u ulici Cara Dušana.

Usled navedenog događaja od zadobijenih povreda na licu mesta je preminula 16-godišnja devojka, dok su lake telesne povrede zadobili – po jedan putnik iz putničkog vozila i jedan iz autobusa.

