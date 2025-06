VEŠTAK OTKRIO JEZIVE DETALJE O DEČAKU UBICI: Evo zašto je Kosta pucao na čuvara škole, nije ga potreslo saznanje koga je sve ubio

ZAKLjUČILI smo da je Kosta bio sposoban da upravlja svojim postupcima u vreme izvršenja zločina i da ta sposobnost nije bila bitno smanjena. Postoji jedna kratkotrajna ometenost, za period u učionici za koji on kaže da nema sećanja, ali on je sve radio po planu. To ukazuje da je on upravljao svojim postupcima.

Foto: Tanjug/Printskrin

Ovo je na današnjem suđenju u parničnom postupku u Višem sudu u Beogradu po tužbi ranjenog dečaka J. D. protiv Koste, koji je počinio težak zločin 3. maja 2023. godine u svojoj školi "Vladislav Ribnikar", njegovih roditelja i škole, kazala psihijatar Aneta Lakić, član komisije veštaka, koja je radila psihijatrijsko-psihološko veštačenje Koste.

Na primedbu zastupnika Kecmanovića advokata Marine Ivelje da on tih 80 sekundi u učionici ima amneziju i da nije radio sve kako je bio planirao, veštak je rekla da iako je bilo suženja svesti, on nije kočio i odustao od svoje namere.

- On je dugo sve planirao, tačno odredio vreme kada njegovo odelenje bude u učionici istorije, najbližoj do ulaznih vrata. On se tih momenata u učionici ne seća, zato što je bio zaglunut pucnjavom. Prvi put kada je pucao, pucao je u čuvara, jer ga je shvatao kao pretnju, da može da ga osujeti i onda je nastavio da ubija devojčice u holu, koje nije poznavao. Zatim započinje pucanje u učionici gde isprazni šanžer, izađe u hodnik da ga zameni i vrati se da nastavi ubijanje. Sve je vrlo automatski i vrhunski izvežbano uradio. Kada smo ga pitali, "kako si gledao krv te dece", odgovorio nam je "nisam gledao u krv, samo sam pucao u tela". To znači da se nečega ipak seća. Zato uzimamo sa rezervom to njegovo nesećanje - kazala je veštak Lakić.

Foto: Novosti

Ona kaže da je Kosta tada bio isključivo koncentrisan na decu iz svog odelenja, iako je ranije pravio spisak koga će da ubije, a na kojem su i deca iz drugih odelenja.

Kosta se uznemirio kada je ispraznio šanžer

Na pitanje Ivelje da je rekao da se uznemirio, da mu je srce jako kucalo kada je pucao u čuvara Dragana Vlahovića i da je tada bio u šoku, veštak Lakić je odgovorila da je ipak nastavio da puca.

- On jeste bio uznemiren, ali nije bio u afektu. Uznemirio se, kako kaže, kada je ispraznio šanžer, a na snimku kada u hodniku menja šanžer delovao je smireno. Pucajući po povratku u učionicu stigao je do prozora i tada je, kako kaže, odjednom postao svestan, iskočio napolje i seo na uzvišenje, odakle je video da prolazi čovek sa detetom sa posebnim potrebama. Dakle on je njih primetio i da je dete sa posebnim potrebama, što znači da je bio svestan - kazala je psihijatar Aneta Lakić.

Odgovarajući na pitanje Ivelje da je on tek 8. maja saznao koliko je osoba upucao i koga sve, veštak je kazala da ga to saznanje uopšte nije potreslo.

D. Milovanović

Na pitanje Ivelje da je on rekao da je nasumično pucao i da je mislio da ih je sve promašio, te da li mu to veruje i da se ne seća i da li to utiče na njegovu sposobnost upravljanja postupcima, veštak je kazala da se njegove izjave tumače u celom kontekstu događaja i postupaka.

- Mi se ne vodimo u veštačenju da li verujemo ili ne i nigde nismo napisali da mu ne verujemo. Naš pregled Koste je trajao četiri dana i više razgovora je vođeno u kojima je postavljeno više različitih pitanja da bi se dobila autentičnost. Mi procenjujemo autentičnost njegovog iskaza - kazala je Lakić.

Nije mislio o porodicama ubijene dece

Na sledeće pitanje da li je Kosta znao koje će bolove prouzrokovati porodicama i da li je mogao to da shvati i kakve će biti posledice po njega, veštak je odgovorila da on nije mislio o porodicama ubijene dece, već je bio fokusiran na sebe i da je znao da nije krivično odgovoran, jer još nema 14 godina.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ivelja je na ovo imala primedbu, jer kaže da nigde nema podatak da je Kosta znao da neće krivično odgovarati, pošto je drugo veštačenje utvrdilo da je on na ineternetu istraživao da - Srbija uvodi doživotnu kaznu zatvora za najteža krivična dela i smrtna kazna u Srbiji.

Foto: Tanjug

- On kaže da se nadao da će dobiti doživotnu kaznu zatvora, a kada smo ga pitali da li bi ponovo to uradio, on je rekao da ne bi. Rekao je da je očekivao da će biti u nekoj ovakvoj ustanovi (dečija psihijatrijska bolnica prim. autora), a onda u pritvoru, pa u zatvoru. Očekivao je da će u toj ustanovi biti miran i uživati u čitanju knjiga. Kada smo ga pitali zašto, rekao je: "Ovde sam siguran, čuvaju me". Na pitanje od koga je siguran, odgovorio je: "Od onih koji hoće da me ubiju, čiju sam decu ubio". On je čitao i da sa takvima u Americi u tim ustanovama sklapaju dilove - ispričala je veštak.

Zna da štiti sebe

Ona navodi da Kosta pokušava da minimizira svoje delo, da sebe zaštiti i da je fantastičan što se tiče zaštite sebe.

- Kada ga neki delovi u našem razgovoru uznemire, on odmah ustane i traži svog ordinirajućeg lekara. On odlično zna kada mu je neprijatno da ustane i prekine razgovor - kazala je Lakić.

Kosti ukleta porodica

Na pitanje Ivelje zašto nisu uzimali anamnezu Kostinih roditelja, jer je on veštacima ispričao da je očev otac umro pre njegovog rođenja, što nije tačno i da nema astmu, a ima je i o tome postoji dokumentacija i da li bi to bilo od značaja, veštak je kazala da nisu uzimali anamnezu roditelja, jer bi to značilo da zanemaruju njega, a njegove radnje su u prvom planu.

Foto: Z. Jovanović

- On kaže da je njegova porodica ukleta. On je blizak samo sa babom i ujakom. Što se tiče astme, čak i da je teoretski ima, nigde nije opserviran asmatični napad. On kaže da nije koristio pumpicu i da je govorio da se guši, da ne bi išao u školu - navela je psihijatar Lakić. - Da smo čuli roditelje, verovatno bi kontaminirali nalaz, a nama je on bitan i njegovo rasuđivanje.

Ona je odgovorila i da ne zna da li je neko iz njegove okoline mogao da spreči da uradi što je uradio, jer podaci koje su dobili govore da ništa nije bilo upadljivo.

Foto: Z. Jovanović/privatna arhiva

Navela je i da kod Koste nisu konstatovali neko psihičko obolenje i da većina dece po svetu, koja počine takve zločine u školi, nemaju duševne bolesti.

- Nemamo ništa napisano o tome da je imao krizu svesti 2017. godine. On nije imao nijednu manifestaciju, koja bi išla u prilog tome i da se to razvilo. Nije pokazivao nijedan simptom i nijedan znak. On je bio više od godinu dana na klinici pre našeg veštačenja i toga nema evidentiranog - kazala je veštak, odgovarajući i da kod njega nisu konstatovali depresiju.

Objasnila je da su se detaljno bavili Kostinom motivacijom i šta ga je to pokrenulo da ubija i da nisu mogli da utvrde, kao i zašto u nekom trenutku nije odustao.

- Pitali smo ga zašto je to uradio i on je rekao da prvog razloga ne može da se seti, a onda je morao da izmisli drugi. Dakle ne zna, ili ne želi da kaže - objasnila je psihijatar.

Policajcu namestio suspenziju

Na konstataciju advokata Ivelje da je Kosta rekao da se pre prvog pucanja uspaničio i dobio poriv da zove majku i da se vrati kući, veštak je kazala da se uspaničio da ga je čuvar Dragan pročitao šta će da uradi i da će ga u tome osujetiti.

- On je majci rekao da nema prvi čas i ona je odvela ćerku. On je sebi dao vreme i namestio da završi sve to što na naumio kada se završi prvi čas - kazala je Lakić. - On govori tiho, gotovo šapuće i kaže da je to zbog policije ispred sobe, da oni ne čuju razgovor i lošeg iskustva sa njima. Bio je jedan mlad policajac, neiskusan i pitao ga je da mu ispriča što je to uradio, a Kosta ga je odmah prijavio i policajac je susprendovan. To je ono da on vrlo dobro zna da štiti sebe.

Veštak je kazala da delo koje je počinio kod Koste nije izazvalo adekvatno moralno rasuđivanje.

Foto N. Skenderija

- On nije u stanju da razvije zdrave i zrele taktike suočavanja sa situacijama. Moralno rasuđivanje se razvija i on da je bio u redu, on to ne bi ni započeo. On nema razvijeno moralno rasuđivanje, ne uzbuđuje se zbog toga što je uradio, već zbog sebe što je u bolnici. Nema kajanje i vrlo oskudno govori. On kaže da su ga deca pritiskala i da bi sada možda našao neki drugi način da to reši. Kada ga pitamo, "koji", on kaže, "završila bi se škola uskoro". Znači nema drugi način - kazala je Lakić.

Ona je odgovorila da Kostine snove nisu analizirali, a kada su ga pitali za duhovnika kojeg je tražio, on je odmahnu rukom, kao to je bila faza.

Bes i ljutnja Kostine karakreristike

Psiholog Sonja Pantović navela je u sudnici da su testom utvrdili da Kosta nije psihotičan, da možda postoje tendencije, jer on sve subjektivizuje malo više, ali pripada grupi normalnih ispitanika.

- On izbegava neke situacije, kao i mnogi ljudi, ali to nije patologija. Kod njega duže vreme postoje tinjanjajući bes i ljutnja i to je njegova karakteristika. Gledajući slike na testu on daje popularne odgovore kao i svi, ali dodaje još neke detalje i stavlja u druge situacije, što govori da je on zaokupljen detaljima, koje drugi ljudi i ne primećuju. To je specifično u njegovom opažanju realnosti u odnosu na druge - kazala je psiholog Pantović.

Ona je navela da je Kosta sposoban da rasuđuje i postupa. Na pitanje advokata Ivelje da je kontradiktorno da je Kosta planirao delo, a da mu nije razvijeno moralno rasuđivanje i da li je on mogao da shvati posledice onoga što će uraditi, veštak je kazala da shvata.

- On je dostigao razvoj da poznaje šta je dobro, a šta loše, samo se ne drži toga, ne poštuje to - zaključila je svedočenje psiholog Sonja Pantović.

Marina Ivelja je zatražila od suda da se od klinike u kojoj Kosta boravi zatraži izveštaj o njegovom zdravstvenom stanju, da li je postavljena dijagnoza i da li su stigli rezultati pet skenera, da li ima neko organsko obolenje i da se onda uradi dopunsko veštačenje, jer veštaci nisu imali sve podatke. Predložila je da se na osnovu i tih novih informacija utvrdi da li je Kosta u tih 80 sekundi zločina u suženju svesti bio sposoban da upravlja svojim postupcima.

Sud je odbio te predloge i završio suđenje. Odluka po ovoj tužbi J. D. će biti dostavljena u pisanom otpravku.