ODLOŽENO IZRICANJE PRVOSTEPENE PRESUDE ZA UBISTVO U JAKOVU: Mora da se razjasni kakvo je ubistvo

OBJAVA prvostepene presude Đuri Nikoliću, optuženom za teško ubistvo Vuka Jolovića 29. maja 2023. godine u Jakovu i nedozvoljeno nošenje oružja, koja je bila zakazana za danas u Višem sudu u Beogradu je odložena.

Foto: M. Anđela/ Privatna arhiva

Sudija Svetlana Galić obrazložila je da je pregledajući spise uvidela da je potrebno pre donošenja ove odluke uraditi dopunu balističkog veštačenja. Ona je zato ponovo otvorila glavni pretres i naložila da veštak Milan Kunjadić uradi dopunu veštačenja oko toga kako je Nikolić držao automatsku pušku, odakle je tačno pucao, u kom pravcu, gde su sve ti projektili završili i ostalih detalja, kako bi se utvrdilo da li su projektili, koje je ispalio, ugrozili živote drugih osoba, koje su bile tu pored Vuka Jolovića.

- Imajući u vidu da je krivično delo, koje je okrivljeni izvršio, kvalifikovano kao teško ubistvo, neophodno je da se to razjasni - kazala je sudija Galić.

Inače, u istrazi u tužilačkom nalogu veštak nije imao naredbu da se o ovome izjasni u svom nalazu i mišljenju.

Prema Krvičnom zakoniku za obično ubistvo kazna je od pet do 15 godina zatvora, a ako se ubistvo počini tako da se tom prilikom sa umišljajem dovede u opasnost i život još neke osobe, onda je to teško ubistvo i kazna je od 10 do 20 godina zatvora ili doživotna.

Pored Vuka Jolovića na ulici ispred dvorišta Nikolića, tada je bio njegov brat od tetke Miloš Mihajlović, Đurin brat Nikola Nikolić i njegov kum Aleksandar Jeftić, koji je kako je rekao na suđenju zalegao iza auta da se sakrije, kada je video Đuru sa kalašnjikovom.

Suđenje Nikoliću nastavlja se u junu.