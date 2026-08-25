Nesreće

POZNATO U KOM SU STANJU POVREĐENI: Novi detalji o ogromnom požaru u Industrijskoj zoni u Novom Sadu (FOTO)

Љ.П.

25. 08. 2026. u 07:45

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U POŽARU koji je jutros oko 6.30 izbio u magacinu jedne kurirske službe u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, povređen je jedan mlađi muškarac i jedna ženska osoba.

ПОЗНАТО У КОМ СУ СТАЊУ ПОВРЕЂЕНИ: Нови детаљи о огромном пожару у Индустријској зони у Новом Саду (ФОТО)

Foto: Novosti

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulja, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad,  lakše je povređen muškarac starosti 23 godine i ženska osoba starosti 32 godine.
 

Foto: Novosti

 
Oboje su zadobili lakše opekotinske povrede i hemodinamski stabilno i u svesnom stanju su prevezeni u Urgentni centar UKCV.
 

Foto: Novosti

 
Na mestu požara koji je izbio iz još neutvrđenih razloga su vatrogasci koji grade vatru.
 
A kako saznajemo, čula se i eksplozija.
 

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