SAMO DANILO (8) OSTAJE, DEČAK I DALJE U KRITIČNOM STANJU: Lekarski tim danas se vraća iz Crne Gore sa sedmoro povređenih

Lekarski tim Univerzitetskog kliničkog centra Niš danas se vraća iz Crne Gore sa sedmoro povređenih putnika iz teške saobraćajne nesreće kod Kotora, nakon što je juče otputovao kako bi učestvovao u njihovom transportu. Istovremeno, stanje dečaka iz Niša koji je na mehaničkoj ventilaciji i dalje je teško, zbog čega njegov prevoz u Srbiju za sada nije moguć.

foto J. Cosin

U nesreći koja se dogodila u nedelju u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, povređeno je 16 putnika iz minibusa, uglavnom iz Niša, dok je život izgubila 22-godišnja Jovana Stanković iz niškog sela Vrtište. Ona je u četvrtak sahranjena na groblju u Lalincu kod Niša.

Najviše zabrinutosti i dalje izaziva stanje dečaka iz Niša koji se nalazi u kritičnom stanju i priključen je na mehaničku ventilaciju.

– Po poslednjim informacijama, dečak je i dalje u teškom stanju, na mehaničkoj ventilaciji. Po proceni lekara iz Crne Gore, u koje imamo dosta poverenja, on još uvek nije transportabilan za Srbiju – izjavio je dr Mlađan Golubović, član stručnog tima UKC Niš.

Kako je najavio dr Golubović, sedmoro povređenih biće dopremljeno avionom Vlade Srbije. Četvoro pacijenata putovaće u ležećem položaju, dok će troje, čije je stanje stabilnije, biti transportovano sedeći.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš dr Milan Lazarević izjavio je da su srpski medicinski timovi spremni za transport pacijenata čim se za to steknu uslovi, dok će avion Vlade Srbije u petak ujutru poleteti ka Tivtu.

Kako je istakao, najveći izazov trenutno nisu administrativne procedure, već zdravstveno stanje povređenih.

– Svi smo potreseni u Nišu i šire. Nažalost, jedna devojka od 21 godine izgubila je život. Kao lekari smo od prvog trenutka bili spremni da pomognemo, ali ovde problem nisu administrativni razlozi, već stepen povreda naših sugrađana – rekao je dr Lazarević.

U Crnu Goru juče je otputovao tim anesteziologa, dečjih anesteziologa, neurohirurga, ortopeda, pedijatara i profesora Medicinskog fakulteta u Nišu. Po dolasku na aerodrom „Konstantin Veliki“, povređene će dočekati posebne medicinske ekipe.

Biće angažovano više ekipa saniteta sa lekarima, medicinskim tehničarima i fizioterapeutima, a obezbeđeni su i specijalni bolnički kreveti za prihvat pacijenata nakon avionskog transporta.

Foto: Patrola policije CG

Određen pritvir vozaču

Istražni sudija u Kotoru odredio je pritvor Lj. M. iz Kotora, osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u mestu Lipci, u kojoj je poginula 22-godišnja Jovana Stanković iz Niša, a povređeno još 16 putnika.

Odluka je doneta na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, koje je pokrenulo istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Prema saopštenju Uprave policije Crne Gore, nesreća se dogodila u nedelju oko 13.10 časova, kada je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru saopšteno je da je postupajući tužilac doneo naredbu o sprovođenju istrage tokom koje će biti utvrđeni svi detalji nesreće.

– O svim donetim odlukama u daljem toku postupka javnost će biti blagovremeno obaveštena – navedeno je u saopštenju tužilaštva.