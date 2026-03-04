Nesreće

UHAPŠEN VOZAČ IZ SJENICE: Pokosio majku i dvoje dece na trotoaru, dve žrtve na licu mesta (FOTO)

В.Н.

04. 03. 2026. u 09:41

PRIPADNICI policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život.

УХАПШЕН ВОЗАЧ ИЗ СЈЕНИЦЕ: Покосио мајку и двоје деце на тротоару, две жртве на лицу места (ФОТО)

Foto: Društvene mreže

Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad „škodom“, izleteo sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje dece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.

Foto: Društvene mreže

Detalji istrage i stanje povređenih

Nastradala E. K. bila je zaposlena kao policijska službenica u PS Sjenica, a u trenutku nesreće nalazila se van dužnosti. Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt majke i ćerke, dok je teško povređeni dečak hitno transportovan u bolnicu u Užicu, gde se lekari bore za njegov život.

Istraga

Uviđajem je rukovodio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bledilo, glavobolja i manjak snage: Evo šta može da stoji iza ovih problema

Bledilo, glavobolja i manjak snage: Evo šta može da stoji iza ovih problema