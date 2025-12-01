NESREĆA NA PRUZI KOD VRANJA: Mladić se bacio pod voz?

NOĆILI smo na poljani pre Bosanskog Petrovca, uzeo sam komšijin automobil i povezao njegovu porodicu, suprugu i dvoje dece i dete iz košiluka, a on je povezao komšijin traktor. Prošli smo Petrovac i kolona se pružala u obe trake u istom pravcu ka Ključu, sve je bilo zakrčeno. Video sam avion na horizontu, kako dolazi iz pravca Ključa, leteo je nisko ne više od 200 metara visine, uradio je neki manevar, kao da se vrti oko svoje ose, bio je to "mig 21" i ispravio se za raketiranje. Video sam da ispaljuje buktinje, plamene lopte, koje idu ka vozilu. Gurnuo sam komšinicu da zalegne i prva detonacija je bila na pet, šest metara ispred auta. Ja je nisam ni čuo, samo sam video vatru, palmen, puno dima, prašine i kamenja.