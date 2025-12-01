Nesreće

NESREĆA NA PRUZI KOD VRANJA: Mladić se bacio pod voz?

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

01. 12. 2025. u 20:50

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju Novostima je potvrđeno da danas popodne petnaestogodošnji mladić iz sela Bresnica bacio pod voz kod mesta Toplac.. Istraga je u toku i naknadno će se oglasiti po završetku istražnih radnji.

НЕСРЕЋА НА ПРУЗИ КОД ВРАЊА: Младић се бацио под воз?

Foto: Printskrin

U Policiji kažu da je nešto posle 15 sati prijavljen nesrećni slučaj. Zbog specifičnosti slučaja  slučaja iz policije nisu u ovom trenutku mogli da iznose detalje, samo nam je rečeno da su izašli na lice mesta, obavestili tužilaštvo i postupaju po nalogu dežurnog tužioca.

Voz je saobraćao iz pravca Makedonije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBEZGLAVLJENA DEVOJKA, IZGORELO DETE, RAZNETA RUKA: Svedoci o strahotama hrvatskog napada na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti
Suđenja

0 0

OBEZGLAVLJENA DEVOJKA, IZGORELO DETE, RAZNETA RUKA: Svedoci o strahotama hrvatskog napada na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti

NOĆILI smo na poljani pre Bosanskog Petrovca, uzeo sam komšijin automobil i povezao njegovu porodicu, suprugu i dvoje dece i dete iz košiluka, a on je povezao komšijin traktor. Prošli smo Petrovac i kolona se pružala u obe trake u istom pravcu ka Ključu, sve je bilo zakrčeno. Video sam avion na horizontu, kako dolazi iz pravca Ključa, leteo je nisko ne više od 200 metara visine, uradio je neki manevar, kao da se vrti oko svoje ose, bio je to "mig 21" i ispravio se za raketiranje. Video sam da ispaljuje buktinje, plamene lopte, koje idu ka vozilu. Gurnuo sam komšinicu da zalegne i prva detonacija je bila na pet, šest metara ispred auta. Ja je nisam ni čuo, samo sam video vatru, palmen, puno dima, prašine i kamenja.

01. 12. 2025. u 20:50

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ODUŠEVLJENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor

RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor