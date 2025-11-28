"NOVOSTI" SAZNAJU: Završena obdukcija tela Ane Radović (20), danas sahrana na Zlatiborskom groblju

OBDUKCIJA tela tragično nastradale Ane Radović (20) iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka, završena je, saznaju "Novosti".

Foto: Društvene mreže

Iako je obdukcija tela završena, do ovog trenutka rezultati još nisu još dostavljeni tužiocu.

Danas u 13 časova na Zlatiborskom groblju biće sahranjena Ana Radović iz Čajetine, dok termin sahrane njenog prijatelja Aleksandra Masalušića (37) iz Priboja, koji je vozio "audi smrti" tutinskih registracija, još nije poznat.

Opelo će se održati u 12 sati kod porodične kuće nastradale devojke, a ožalošćeni su majka Gorica, otac Miloš i brat Luka.

Nestanak Ane Radović

Podsetimo, Ana Radović (20), koja je nestala 23.11. nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, pronađena je mrtva na magistralnom putu kod Čačka. Telo nesrećne devojke, pronađeno je u "audiju" zajedno sa telom Aleksandra (37) koji je upravljao ovim automobilom.

Ana je 23. novembra krenula sa prijateljem, Aleksandrom koji je došao po nju na Zlatibor, put Beograda. Kako je rekao Anin otac Miloš, ona je bila studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu i tog dana je krenula na put kako bi u prestonici uplatila ispite koje je nameravala da polaže.

Foto: Printskrin Facebook

Kako tvrdi porodica stradale devojke, nestala Ana Radović se poslednji put čula sa bratom 23. novembra u 18:45. Nekoliko sati kasnije, najbliži su je uporno zvali, ali se Ana Radović nije javljala.

Nepunih 14 sati, mobilni telefon nesrećne devojke bio je dostupan, ali niko nije odgovarao na mnogobrojne pozive zabrinutih roditelja. Kasnije, mobilni telefon postao je nedostupan.

Vatrogasci - spasioci, policija kao i ronioci u ponedeljak su pretraživali jezero Međuvršje jer je postajala sumnja da je automobil u kojem su bili Ana Radović i Aleksandar M. sleteo u to jezero.

Foto: Novosti

Nekoliko sati kasnije, ronioci su proširili potragu i na reku Moravu.

Stradali na licu mesta

Automobil marke "audi" pronašli su meštani u betonskom propustu na magistralnom putu Čačak-Požega i prijavili nadležnim službama.

Nakon što su vatrogasci i policija stigli na lice mesta ustanovili su da su u vozilu nalaze tela Ane Radović i Aleksandra Masalušića.

Iako se mislio da je iz uništenog automobila "Audi SQ" u kome su se nalazila tela Ane i Aleksandra poslat "panik poziv", "Novosti" nezvanično saznaju da on nije bio u funkciji, već da je preko aplikacije "Kreš detekšn" sa telefona nesrećne devojke poslat poziv hitnim službama.

Službenica hitne pomoći se javila na poziv, međutim odgovora sa druge strane nije bilo.

To znači da su, po svemu sudeći, Ana i njen saputnik Aleksandar, smrtno stradali odmah nakon silovitog udara auta u betonsku potporu pokraj magistrale.