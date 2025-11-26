Nesreće

TELA ANE RADOVIĆ I NJENOG PRIJATELJA NAĐENA U AUTU: Vozilo sletelo sa puta direktno u betonski propust - bili zaglavljeni tri dana

В. Н.

26. 11. 2025. u 10:29

DVA tela pronađena su danas u betonskom propustu pored magistrale Čačak - Požega u automobilu koji je sleteo sa puta.

ТЕЛА АНЕ РАДОВИЋ И ЊЕНОГ ПРИЈАТЕЉА НАЂЕНА У АУТУ: Возило слетело са пута директно у бетонски пропуст - били заглављени три дана

Foto: Društvene mreže

Kako je nezvanično potvrđeno iz porodice, u pitanju su tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je bio sa njom u vozilu i koji je upravljao "audijem". 

Podsetimo, automobil koji je pronađen nedaleko od Čačka bio je auto u kojem je pre nego što je nestala bila Ana Radović (20), potvrđeno je iz njene porodice.

Kako se saznaje, automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavestili policiju i hitne službe.

Podsećamo, policija je juče ispitivala ima li nestanak devojke Ane Radović sa ovim automobilom.

Bila dostupna 14 sati od nestanka

Ana Radović (20) nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi. 

(Blic)

