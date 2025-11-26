OVO JE ALEKSANDAR KOJI JE SLETEO U KANAL SA ANOM RADOVIĆ: Čuvao leđa poznatom beogradskom krimosu (FOTO)
ALEKSANDAR Mašalušić (37), pripadnik ličnog obezbeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, vozio je "audi SQ" koji je sleteo sa puta u šanac kod jezera Međuvršje, a u kojem se nalazila nastradala studentkinja Ana Radović.
Mašalušić je ranjen kada je pokušano ubistvo Stojketa. Uprkos tome, njegovo ime do sada nije se pojavljivalo u medijima i o njemu se malo zna.
Iako je, prema prvim informacijama, rečeno da je Aleksandar Mašalušić iz Tutina, on je rodom iz Priboja, sa prebivalištam u Beogradu.
Navodno je ranije imao niz saobraćajnih prekršaja, zbog čega mu je bila oduzimana vozačka dozvola na nekoliko meseci, a više puta je pred prekršajnim sudovima pravosnažno osuđivan zbog prekoračenja brzine, vožnje za vreme zabrane upravljanja vozilom, vožnje pod dejstvom narkotika.
Aleksandar Masalušić je imao pun dosije saobraćajnih prekršaja zbog čega mu je čak bila i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko meseci. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vreme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika.
Ana Radović (20), studentkinja Pravnog fakulteta, čiji je nestanak prijavljen pre tri dana, pronađena je danas mrtva u automobilu koji je sleteo sa puta u betonski propust kod Čačka.
Otac nestale devojke, Miloš Radović, sa dubokom teskobom u glasu, potvrdio je da je Ana tog dana krenula iz porodičnog doma na Zlatiboru ka Beogradu, gde je studirala, s namerom da plati ispite.
- Moja Ana je bila divno dete. Studirala je Pravni fakultet... Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora. Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video - priča neutešni otac i dodaje: "Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio."
Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.
BONUS VIDEO - Mesto nesreće: Ovde su poginuli Ana Radović i njen prijatelj
