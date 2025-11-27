Nesreće

SRBIN NAĐEN MRTAV U MOTELU U AMERICI: Telo Pavla pronašlo osoblje, okolnosti smrti se ispituju (FOTO)

27. 11. 2025. u 12:29

PAVLE Maleš (48), poreklom iz Srbije, pronađen je mrtav u nedelju popodne 2. novembra u motelu "Super 8" u Azusi, u okrugu Los Anđelesa. Okolnosti smrti još se ispituju, a nadležni zasad ne sumnjaju da je reč o nasilnom događaju, a prema prvim informacijama, prošlo je izvesno vreme od trenutka smrti i momenta pronalaska tela.

Foto: gofundme.com

- U toku su dodatne analize koje bi trebalo da utvrde uzrok i način smrti. Rezultati toksikoloških ispitivanja biće gotovi za nekoliko meseci - saopštio je zamenik medicinskog veštaka.

Vatrogasci i policija reagovali su po prijavi zaposlenih iz motela, a iz policije je potvrđeno da "nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt".

Porodica zavijena u crno

Porodica Maleš objavila je potresnu čitulju kada su obavestili sve koji bi želeli da Pavla isprate na večni počinak da će se sahrana obaviti danas na groblju u Orlovači.

- S tugom obaveštavamo rodbinu, prijatelje i sve koji su ga poznavali da nas je napustio Pavle Maleš (1. april 1977 - 2. novembar 2025) u Los Anđelesu. Pamtićemo ga po dobroti, toplini, blagosti i iskrenoj ljubavi koju je nesebično delio svima oko sebe. Sahrana će biti održana u četvrtak, 27. novembra, na groblju Orlovača. Opelo počinje u 12 časova u Crkvi Svetog Prokopija - navodi se u čitulji.

"Otišao je iznenada i prerano"

Vest o njegovoj smrti potresla je sve u Srbiji, ali i Americi, gde je Pavle živeo deo života i stekao mnogo prijatelja.

- U nedelju ujutru osvanula je tužna vest da je naš dragi Pavle Maleš usnuo gospodu. Otišao je iznenada i prerano, ostavivši za sobom majku, oca, brata i mnogobrojnu familiju, poznanike i prijatelje u Srbiji i Americi - napisali su njegovi prijatelji.

Dodaju da je Pavle bio čovek koga su svi voleli.

- Svi oni koji su ga poznavali znaju da je bio kulturan, odmeren, dobar čovek, iskren i odan prijatelj.

Prijatelji organizovali i pomoć

Kako bi se telo prevezlo u Beograd, prijatelji su pokrenuli humanitarnu akciju kako bi prikupili dovoljno novca koji je dovoljan da pokrije troškove transporta tela.

U međuvremenu, zahvaljujući humanim ljudima, u tome su i uspeli. Pored toga, u Čikagu je bio organizovan i pomen Pavlu, a za to vreme američke službe nastavljaju da rade na rasvetljavanju svih okolnosti. 

(Kurir)

