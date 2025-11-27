SRBIN NAĐEN MRTAV U MOTELU U AMERICI: Telo Pavla pronašlo osoblje, okolnosti smrti se ispituju (FOTO)
PAVLE Maleš (48), poreklom iz Srbije, pronađen je mrtav u nedelju popodne 2. novembra u motelu "Super 8" u Azusi, u okrugu Los Anđelesa. Okolnosti smrti još se ispituju, a nadležni zasad ne sumnjaju da je reč o nasilnom događaju, a prema prvim informacijama, prošlo je izvesno vreme od trenutka smrti i momenta pronalaska tela.
- U toku su dodatne analize koje bi trebalo da utvrde uzrok i način smrti. Rezultati toksikoloških ispitivanja biće gotovi za nekoliko meseci - saopštio je zamenik medicinskog veštaka.
Vatrogasci i policija reagovali su po prijavi zaposlenih iz motela, a iz policije je potvrđeno da "nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt".
Porodica zavijena u crno
Porodica Maleš objavila je potresnu čitulju kada su obavestili sve koji bi želeli da Pavla isprate na večni počinak da će se sahrana obaviti danas na groblju u Orlovači.
- S tugom obaveštavamo rodbinu, prijatelje i sve koji su ga poznavali da nas je napustio Pavle Maleš (1. april 1977 - 2. novembar 2025) u Los Anđelesu. Pamtićemo ga po dobroti, toplini, blagosti i iskrenoj ljubavi koju je nesebično delio svima oko sebe. Sahrana će biti održana u četvrtak, 27. novembra, na groblju Orlovača. Opelo počinje u 12 časova u Crkvi Svetog Prokopija - navodi se u čitulji.
"Otišao je iznenada i prerano"
Vest o njegovoj smrti potresla je sve u Srbiji, ali i Americi, gde je Pavle živeo deo života i stekao mnogo prijatelja.
- U nedelju ujutru osvanula je tužna vest da je naš dragi Pavle Maleš usnuo gospodu. Otišao je iznenada i prerano, ostavivši za sobom majku, oca, brata i mnogobrojnu familiju, poznanike i prijatelje u Srbiji i Americi - napisali su njegovi prijatelji.
Dodaju da je Pavle bio čovek koga su svi voleli.
- Svi oni koji su ga poznavali znaju da je bio kulturan, odmeren, dobar čovek, iskren i odan prijatelj.
Prijatelji organizovali i pomoć
Kako bi se telo prevezlo u Beograd, prijatelji su pokrenuli humanitarnu akciju kako bi prikupili dovoljno novca koji je dovoljan da pokrije troškove transporta tela.
U međuvremenu, zahvaljujući humanim ljudima, u tome su i uspeli. Pored toga, u Čikagu je bio organizovan i pomen Pavlu, a za to vreme američke službe nastavljaju da rade na rasvetljavanju svih okolnosti.
(Kurir)
Preporučujemo
DRAMATIČNA PORUKA AMERIKE EVROPSKIM DIPLOMATAMA: Rusko oružje zadaće konačan udarac Ukrajini
NAJVIŠI američki pregovarač za Ukrajinu upozorio je evropske diplomate da Rusija trenutno proizvodi rakete brže nego što ih koristi, stvarajući rastuće zalihe dalekometnog naoružanja koje bi, kako je rekao, mogle „zadavati konačni udarac“ Ukrajini.
27. 11. 2025. u 12:10
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)