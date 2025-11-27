Nesreće

JEZIVE SLIKE SA MESTA NESREĆE NA PUTU IRIG-RUMA: Kombi se zakucao u valjak - Četvoro poginulih (FOTO)

P. Bursać

27. 11. 2025. u 13:10

TEŠKA saobraćajna nesreća, u kojoj su na licu mesta stradale četiri osobe, dogodila se jutros oko 6.30 na putu Irig-Ruma.

ЈЕЗИВЕ СЛИКЕ СА МЕСТА НЕСРЕЋЕ НА ПУТУ ИРИГ-РУМА: Комби се закуцао у ваљак - Четворо погинулих (ФОТО)

Foto/Ustupljene fotografije

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je kombi vozilo kojim je upravljao D. T. (69) udarilo u radnu mašinu kojom je upravljao N. V. (49).

Uzrok saobraćajne nesreće koja se dogodila na putu Irig - Ruma, još nije poznat, a u ovoj nesreći četiri osobe su povređene i prebačene u najbliže bolnice.

Саобраћајна несрећа Ириг - РумаFoto: Фото/Уступљене фотографије

Stanje povređenih

U Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) primljena su dva pacijenta koja su sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezena sa teškim telesnim povredama.

Po prijemu u Reanimacionu ambulantu UKCV, obe pacijentkinje su inicijalno zbrinute u Urgentnom centru UKCV, gde je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i izvršena primarna obrada rana.

