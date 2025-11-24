POLICIJA ZAUSTAVILA DEVOJKU U SURDULICI: Šokirali se kad su videli koliko ima alkohola u krvi

Kada ekipa koja se bori za svoj status u Superligi dođe na stadion Partizana, obično se nada „časnom otporu“ ili, uz mnogo sreće, jednom bodu. Međutim, Železničar iz Pančeva u nedelju nije došao u Humsku da se brani – došao je da igra fudbal. Kovač te pobede, Radomir Koković govorio je o duelu sa crno-belima za "Novosti.rs".