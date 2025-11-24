POLICIJA ZAUSTAVILA DEVOJKU U SURDULICI: Šokirali se kad su videli koliko ima alkohola u krvi
PRIPADNICI saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici,prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su dvadesetčetvorogodišnju ženu koja je vozila „folksvagen“ sa 3,05 promila alkohola u organizmu.
Dvadesetčetvorogodišnjakinji je određeno zadržavanje i protiv nje je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
Preporučujemo
SAOBRAĆAJNA NEZGODA SA SMRTNIM ISHODOM: Tužilac zatražio pritvor za vozača autobusa
24. 11. 2025. u 11:57
UDARIO AUTOM DEČAKA, PA POBEGAO: Teška nesreća u Rakovici u blizini osnovne škole
24. 11. 2025. u 11:49
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NIŠU: U sudaru autobusa i kombija povređeno osam osoba
24. 11. 2025. u 10:37
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Vozač i troje dece poginuli u saobraćajnoj nesreći na auto-putu
23. 11. 2025. u 16:45
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)