Nesreće

POLICIJA ZAUSTAVILA DEVOJKU U SURDULICI: Šokirali se kad su videli koliko ima alkohola u krvi

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

24. 11. 2025. u 16:34

PRIPADNICI saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici,prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su dvadesetčetvorogodišnju ženu koja je vozila „folksvagen“ sa 3,05 promila alkohola u organizmu.

ПОЛИЦИЈА ЗАУСТАВИЛА ДЕВОЈКУ У СУРДУЛИЦИ: Шокирали се кад су видели колико има алкохола у крви

Foto: I. Mitić

Dvadesetčetvorogodišnjakinji je određeno zadržavanje i protiv nje je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi