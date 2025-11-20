Nesreće

TRAGIČNA STATISTIKA: U novembru poginulo 8 pešaka

V.N.

20. 11. 2025. u 08:48

UPRAVA saobraćajne policije objavila je najnoviji izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja, koji pokazuje alarmantne brojke.

ТРАГИЧНА СТАТИСТИКА: У новембру погинуло 8 пешака

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Tokom proteklog dana dogodila se 91 saobraćajna nezgoda, u kojima su tri lica poginula, a 40 je povređeno.

Međutim, poseban akcenat stavljen je na tragičnu statistiku stradanja pešaka.

Najveća opasnost u večernjim satima

Podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo čak 93 pešaka. Zabrinjava to što je samo u mesecu novembru život izgubilo osam pešaka, a njihova prosečna starost je visokih 68 godina.

Najveći broj ovih tragedija, čak sedam od osam nezgoda, dogodilo se u večernjim satima, između 17.00 i 20.30 časova, što je period smanjene vidljivosti.

Svako peto lice koje pogine u saobraćajnoj nezgodi u Srbiji je pešak.

Apel Uprave saobraćajne policije

Zbog ovih crnih brojki, Uprava saobraćajne policije uputila je hitan apel svim učesnicima u saobraćaju za povećanje opreznosti:

Vozači se pozivaju da pokažu dodatnu pažnju i oprez, posebno u zonama kretanja pešaka.

Pešaci moraju biti svesniji rizika:

Prelazite kolovoz isključivo nakon što se uverite da to možete uraditi na bezbedan način.

Noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja zakon nalaže obavezno nošenje svetloodbojnog prsluka ili drugog reflektujućeg materijala kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče.

Na kraju izveštaja, iz Uprave saobraćajne policije građanima su poželeli bezbednost u saobraćaju.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak
Suđenja

0 0

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak

RASPRAVLjALA sam se sa Dejanom ispred vrata mog stana i na kraju sam mu rekla da nemam ja šta sa njim da pričam. Okrenula sam se da uđem u kuću, a on me tada uhvatio za ruku i zarotirao. Videla sam da ima nož sa plavim na dršci, mahao je njime, ali ja nisam osetila da me je ubo ili da me nešto boli. Dozivala sam Nemanju u stanu, vikala da ima nož i potrčala da bežim niz stepenice, a Dejan je utrčao u stan.

20. 11. 2025. u 17:08

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde
Zločin

0 0

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde

Ubistvo koje se dogodilo na salašu u okolini Bašaida kod Kikinde šokiralo je meštane ovog sela i sve na severu Banata. Za svirepo ubistvo Radislava M. (86) na njegovom imanju između Bašaida i Torde, osumnjičen je P. J. (63) iz Stare Pazove, kojeg je policija juče uhapsila, a tužilaštvo je danas saopštilo da je deka usmrćen udarcima drvenim predmetom, a potom zadavljen.

20. 11. 2025. u 16:32

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)