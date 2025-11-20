TRAGIČNA STATISTIKA: U novembru poginulo 8 pešaka
UPRAVA saobraćajne policije objavila je najnoviji izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja, koji pokazuje alarmantne brojke.
Tokom proteklog dana dogodila se 91 saobraćajna nezgoda, u kojima su tri lica poginula, a 40 je povređeno.
Međutim, poseban akcenat stavljen je na tragičnu statistiku stradanja pešaka.
Najveća opasnost u večernjim satima
Podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo čak 93 pešaka. Zabrinjava to što je samo u mesecu novembru život izgubilo osam pešaka, a njihova prosečna starost je visokih 68 godina.
Najveći broj ovih tragedija, čak sedam od osam nezgoda, dogodilo se u večernjim satima, između 17.00 i 20.30 časova, što je period smanjene vidljivosti.
Svako peto lice koje pogine u saobraćajnoj nezgodi u Srbiji je pešak.
Apel Uprave saobraćajne policije
Zbog ovih crnih brojki, Uprava saobraćajne policije uputila je hitan apel svim učesnicima u saobraćaju za povećanje opreznosti:
Vozači se pozivaju da pokažu dodatnu pažnju i oprez, posebno u zonama kretanja pešaka.
Pešaci moraju biti svesniji rizika:
Prelazite kolovoz isključivo nakon što se uverite da to možete uraditi na bezbedan način.
Noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja zakon nalaže obavezno nošenje svetloodbojnog prsluka ili drugog reflektujućeg materijala kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče.
Na kraju izveštaja, iz Uprave saobraćajne policije građanima su poželeli bezbednost u saobraćaju.
(Telegraf)
