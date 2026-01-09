"OTKAZAO SAM DRUGI NAPAD NA VENECUELU" Tramp: SAD i Venecuela dobro sarađuju, posebno kad je u pitanju obnova naftne i gasne inrastrukture
AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth social povodom situacije u Venecueli.
- Venecuela oslobađa veliki broj političkih zatvorenika kao znak traženja mira. Ovo je veoma važan i pametan gest. SAD i Venecuela dobro sarađuju, posebno kada je u pitanju obnova, u mnogo većem, boljem i modernijem obliku, njihove naftne i gasne infrastrukture - napisao je Tramp.
- Zbog ove saradnje, otkazao sam ranije očekivani drugi talas napada, koji izgleda da neće biti potreban, međutim, svi brodovi će ostati na mestu iz bezbednosnih razloga. Najmanje 100 milijardi dolara će uložiti VELIKI NAFTAŠI, sa kojima ću se danas sastati u Beloj kući. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp.
Podsetimo, venecuelanska vlada počela je da oslobađa grupu političkih zatvorenika, što je mera koju je predsednik parlamenta Horhe Rodrigez opisao kao "gest mira" i korak ka promociji nacionalnog suživota.
Juče su članovi porodica političkih zatvorenika čekali ispred zatvorskih objekata, uključujući El Helikoide u Karakasu, dok su tokom večeri počela da se izdaju saopštenja o oslobađanju, prenosi portal El nacional.
Rodrigez je rekao da se oslobađanja odnose na značajan broj venecuelanskih i stranih državljana, bez preciziranja ukupnog broja.
Prema preliminarnim izveštajima organizacija za ljudska prava, među puštenima do ranih jutarnjih sati su advokat i branilac ljudskih prava, Rosio San Migel, bivši predsednički kandidat, Enrike Markez, bivše sudije Vrhovnog suda pravde, Bjađo Pilijeri i Alehandro Reboljedo, otac šestoro dece i bivši narednik u vojsci, Lari Osorio Čija, kao i strani državljani - Hose Marija Basoa i Andres Martinez Adasme iz Baskije, kao i novinar Migel Moreno Dapena sa Kanarskih ostrva.
(Telegraf.rs)
