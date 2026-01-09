POTVRĐENO IZ MOSKVE: Oslobođeni ruski državljani koje su SAD zarobile na tankeru

SJEDINjENE Američke Države su odlučile da oslobode dvojicu Rusa sa tankera "Marinera" na zahtev Rusije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: X Printscreen/US_EUCOM

- Kao odgovor na naš apel, predsednik SAD Donald Tramp je odlučio da oslobodi dvoje ruskih državljana iz posade tankera 'Marinera', koje je američka strana prethodno zadržala tokom operacije u Severnom Atlantiku - saopšteno je iz Ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Kako je navedeno, Moskva pozdravlja ovu odluku i izražava zahvalnost američkom rukovodstvu.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u četvrtak da preuzimanje ruskog tankera "Marinera" predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodnog pomorskog prava i slobodne plovidbe.

U saopštenju Ministarstava izražava se "ozbiljna zabrinutost" zbog "nezakonite vojne akcije" koje su američke snage sprovele protiv naftnog tankera, prenosi Interfaks.

Ministarstvo je pozvalo Vašington da se "vrati poštovanju osnovnih normi i principa međunarodne pomorske plovidbe" i odmah prekine nezakonite akcije protiv broda ''Marinera'', kao i drugih plovila koja obavljaju legitimne aktivnosti na otvorenom moru.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je prethodno Vašington da se ne mešaju u povratak Rusa sa zaplenjenog tankera u domovinu.

(Tanjug)

