Svet

POTVRĐENO IZ MOSKVE: Oslobođeni ruski državljani koje su SAD zarobile na tankeru

В. Н.

09. 01. 2026. u 11:11

SJEDINjENE Američke Države su odlučile da oslobode dvojicu Rusa sa tankera "Marinera" na zahtev Rusije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

ПОТВРЂЕНО ИЗ МОСКВЕ: Ослобођени руски држављани које су САД заробиле на танкеру

Foto: X Printscreen/US_EUCOM

- Kao odgovor na naš apel, predsednik SAD  Donald Tramp je odlučio da oslobodi dvoje ruskih državljana iz posade tankera 'Marinera', koje je američka strana prethodno zadržala tokom operacije u Severnom Atlantiku - saopšteno je iz Ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Kako je navedeno, Moskva pozdravlja ovu odluku i izražava zahvalnost američkom rukovodstvu.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u četvrtak da preuzimanje ruskog tankera "Marinera" predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodnog pomorskog prava i slobodne plovidbe.

U saopštenju Ministarstava izražava se "ozbiljna zabrinutost" zbog "nezakonite vojne akcije" koje su američke snage sprovele protiv naftnog tankera, prenosi Interfaks.

Ministarstvo je pozvalo Vašington da se "vrati poštovanju osnovnih normi i principa međunarodne pomorske plovidbe" i odmah prekine nezakonite akcije protiv broda ''Marinera'', kao i drugih plovila koja obavljaju legitimne aktivnosti na otvorenom moru.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je prethodno Vašington da se ne mešaju u povratak Rusa sa zaplenjenog tankera u domovinu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
Svet

0 6

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio

PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.

09. 01. 2026. u 10:22

VODITELJKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
Poznati

0 0

VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice

BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

09. 01. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva