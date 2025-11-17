LANČANI SUDAR NA PUPINOVOM MOSTU: U saobraćajnoj nesreći učestvovalo se između 7 i 10 vozila, ima povređenih

TEŠKA saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više vozila, dogodila se večeras oko 17.30 časova na obilaznici oko Pupinovog mosta.

Foto Novosti

Kako Blic nezvanično saznaje u ovom lančanom sudaru je učestvovalo od sedam do deset vozila, a sumnja se da među njima ima i dva kamiona.

Nesreća se dogodila u smeru ka Zemunu.

Na Pupinovom mostu u lančanom sudaru danas su povređene četiri osobe, saznaje Tanjug.

Iz službe Hitne pomoći su za Tanjug rekli da su svi zadobili lakše povrede i da su prevezeni u Urgentni centar.

Na mostu je došlo do sudara nekoliko vozila, a saobraćaj ka Zemunu je potpuno obustavljen.

Na licu mesta je veliki broj ekipa Hitne pomoći.

Ceo Pupinov most je potpuno blokiran, a očekuje se da raščišćavanje potraje još nekoliko sati.

Stvaraju se kilometarske kolone.

(Blic.rs)