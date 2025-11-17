TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U SEPTIČKOJ JAMI: Tragedija u selu Plavna kod Bača
BEŽIVOTNO telu muškarca (59), izvučeno je jutros oko 9.30 sati iz septičke jame u jednom dvorištu porodične kuće selu Plavna kod Bača. On je, kako saznajemo, pod još nerasvetljenim okolnostima upao u septičku jamu , a za izvlačenje tela bili su angažovani vatrgoasci.
Kako saznajemo, supruga ovog pedesetdevetogodišnjaka je jutros obavestila policiju da joj nema supuga. Pregledano je dvorište, i tada je ustanovljeno da je otvoren poklopac na septičkoj jami u zadnjem delu dvorišta. Prema nezvaničnim saznanjima, ukućani su policiji rekli da niko od njih nije čuo kada je pedesetdevetogišnjak izašao iz kuće.
Telo je po nalogu nadležnog tužilaštva preneto u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
