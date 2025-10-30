OGLASILA SE DEČJA BOLNICA U NS: Petoro dece povređene u nesreći od danas na kućnom lečenju
PETORO dece koje je povređeno u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad-Beograd, danas će biti otpušteno iz bolnice, rekli su iz Dečje bolnice u Novom Sadu za Tanjug.
- Petoro dece će danas biti otpušteno na kućno lečenje, oni su dobro - rekli su iz Dečje bolnice.
Kako su naveli, jedan dečak ostaće i dalje u bolnici, ali je van životne opasnosti.
- Jedan dečak će i dalje biti zadržan kod nas, ali i on je u dobrom stanju i van životne je opasnosti - naveli su iz bolnice.
U saobraćajnoj nesreći koja se juče rano ujutro dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad poginuo je šesnaestogodišnji džudista Partizana, a nesreća se dogodila kada je kombi, koji je prevozio mlade džudiste Partizana, posle naplatne rampe sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal.
U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.
Ministar sporta Zoran Gajić izjavio je danas da su petorica dečaka povređenih u saobraćajnoj nesreći van životne opasnosti, a da je dečak koji je prebačen u Urgentni centar u Beogradu operisan.
