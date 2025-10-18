Nesreće

POVREĐEN STRANI DRŽAVLJANIN: Sudarili se tramvaj i automobil u centru Beograda

В. Н.

18. 10. 2025. u 17:50

SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se danas u Beogradu, kada su se sudarili tramvaj i automobil.

ПОВРЕЂЕН СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН: Сударили се трамвај и аутомобил у центру Београда

Foto: N. Skenderija/MUP

Kako prenosi Kurir, do udesa je došlo u ulici Džordža Vašingtona kod broja 58.

Lakše povrede zadobio je, kako se saznaje, muškarac od 20 godina.

Povređeni je strani državljanin.

Hitno je prevezen u Urgentni centar.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVI DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE Dačić: Ispitati sve okolnosti, vozač dobio produženje lekarskog uverenja u 69. godini
Nesreće

0 1

NOVI DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE Dačić: Ispitati sve okolnosti, vozač dobio produženje lekarskog uverenja u 69. godini

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas povodom nesreće koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više osoba povređeno, da treba ispitati sve okolnosti, jer je vozač u 69. godini dobio produžetak lekarskog uverenja neograničeno i da je prema informacija saobraćajne policije vozač kriv, zbog neprilagođene brzine.

18. 10. 2025. u 11:20

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana