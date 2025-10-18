POVREĐEN STRANI DRŽAVLJANIN: Sudarili se tramvaj i automobil u centru Beograda
SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se danas u Beogradu, kada su se sudarili tramvaj i automobil.
Kako prenosi Kurir, do udesa je došlo u ulici Džordža Vašingtona kod broja 58.
Lakše povrede zadobio je, kako se saznaje, muškarac od 20 godina.
Povređeni je strani državljanin.
Hitno je prevezen u Urgentni centar.
