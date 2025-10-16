HOROR U RAKOVICI: Majka i ćerka izgorele u požaru
U POŽARU u stanu u Rakovici stradale su majka (83) i ćerka (53).
U požaru u stanu u Rakovici stradale su majka (83) i ćerka (53), saznaje "Telegraf.rs"
Požar je izbio na sedmom spratu zgrade u stanju.
- Jedna žena nađena je u jednoj prostoriji, druga u drugoj. Najverovatnije je uzrok požara neispravna instalacija. Čuli smo da je u stanu bilo kao u rerni. Kuhinja je cela izgorela- kažu svedoci.
Na terenu je ekipa Hitne pomoći i policija, a obavešteno je i nadležno tužilaštvo.
Nezvanično, primljena je dojava u 09.53 časova da u Ulici Stevana Lukovića broj 16 u Rakovici na sedmom spratu gori stan.
Na mestu se nalaze dva navalna vozila i dve autocisterne, hidraulična zglobna platforma i komandno vozilo.
- Čuo sam da su dve osobe stradale. Vatrogasci su ovde već sat vremena. Ne znamo ko je u stanu - kaže jedan od stanara.
Nezvanično, jednoj ženi je pozlilo kada je čula da ima stradalih i da je među njima sestra.
Prema našim informacija, stradale su V.S. (83) i S. S. (53).
Prema poslednjim informacijama požar je lokalizovan.
(Telegraf)
