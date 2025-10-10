Nesreće

POGINUO VOZAČ „BMV“: Saobraćajna nesreća na Žičkom putu u Kraljevu

Goran Ćirović

10. 10. 2025. u 09:25

U saobraćajnom udesu koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio večeras, oko 22.30, na Žičkom putu u Kraljevu, kako saznajemo, poginuo je dvadesetsedmogodišnji vozač „bmv“ užičke registracije.

G.Šljivić

Kako se pretpostavlja, on je, krećući se iz pravca Žiče prema Kraljevu, iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo s puta i najpre udario u stub reklamnog panoa, a zatim i u obližnje drvo.

G.Šljivić

 

Od siline udarca prednji deo automobila potpuno je smrskan, od zadobijenih povreda vozač je preminuo na mestu udesa, a više detalja ove nesreće biće poznato nakon istrage.

G.Šljivić

 

