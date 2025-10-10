POGINUO VOZAČ „BMV“: Saobraćajna nesreća na Žičkom putu u Kraljevu
U saobraćajnom udesu koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio večeras, oko 22.30, na Žičkom putu u Kraljevu, kako saznajemo, poginuo je dvadesetsedmogodišnji vozač „bmv“ užičke registracije.
Kako se pretpostavlja, on je, krećući se iz pravca Žiče prema Kraljevu, iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo s puta i najpre udario u stub reklamnog panoa, a zatim i u obližnje drvo.
Od siline udarca prednji deo automobila potpuno je smrskan, od zadobijenih povreda vozač je preminuo na mestu udesa, a više detalja ove nesreće biće poznato nakon istrage.
TRENUTAK KADA JE KIJEV UTONUO U TAMU: Više od pola grada bez struje usled ruskog masovnog napada (FOTO/VIDEO)
RUSKE rakete i dronovi u petak ujutru pogodili su energetsku infrastrukturu i stambena područja širom Ukrajine, usmrtivši sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju i ostavivši više od polovine Kijeva bez struje, saopštili su ukrajinski zvaničnici, piše Kijev post.
10. 10. 2025. u 07:34
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)