OVO JE UČITELJICA KOJA JE POGINULA U PIROTU: Vozač je udario na pešačkom prelazu, povredama podlegla tokom noći (FOTO)
JUČE oko 18.30 minuta učiteljica Suzana Micić (62) povređena je u saobraćajnoj nesreći na pešačkom prelazu ispred svoje škole, prebačena je na Urgentno odeljenje Kliničkog centra u Nišu, ali je nažalost, uprkos naporima lekara da je spasu, tokom noći podlegla povredama.
Lekari su sinu, koji živi u Nišu, rekli da je teško stanje. Kada se vratio u svoj stan, stigao je poziv, saopšteno mu je da mu je majka preminula.
Suzana i suprug Zoran imaju ćerku i sina, kao i dvojicu unika.
Poginula učiteljica je bila preuzela generaciju učenika trećeg razreda koje je trebalo da vodi do penzije iduće godine.
Na stolu u kući u Rasnici ostala je nezavršena zimnica. U rukama je imala namirnice, kesa je ostala na kolovozu. Bez svesti je prebačena iz pirotske bolnice u Klinički centar u Nišu.
Ispred nje, na pešačkom prelazu najpre je prošao učenik!
Piroćanac koji živi u Beogradu (65), a koji je udario nesrećnu ženu, priveden je. Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pirotu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja
Koleginice i kolege, kao i učenici su nemi od bola.
Komemorativni skup povodom tragične smrti učiteljice Suzane Micić odrzaće se u četvrtak, 9.oktobra u 11h u školi "Vuk Karadžić".
Vreme sahrane biće naknadno objavljeno.
(plusonline.rs)
