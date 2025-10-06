PRONAĐENO TELO JOVICE MLADENOVIĆA (74): Tragičan kraj potrage za nestalim Paraćincem

SEDAMDESETČETVOROGODIŠNjI Paraćinac Jovica Mladenović, čiji je nestanak porodica obelodanila 23. septembra, pronađen je mrtav, čime je policija obustavila potragu za njim.

Foto: Z. Rašić

Njegovo telo pronađeno je u paraćinskoj Industrijskoj zoni „Zmič“. Kako „Novosti“ saznaju, nije bilo sumnjivih okolnosti, porodica nije tražila obdukciju, a smrt je nastupila najverovatnije zbog srčanog zastoja.

Poslednji kontakt sa njim porodica je imala 23. septembra oko 18 časova, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Pretpostavlja se da je Mladenović izašao iz stana u centru Paraćina i kako se nije vraćao, nestanak je prijavljen policiji, ali je posle nedelju dana epilog potrage bio tragičan.