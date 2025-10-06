Nesreće

PRONAĐENO TELO JOVICE MLADENOVIĆA (74): Tragičan kraj potrage za nestalim Paraćincem

Зорана Рашић
Zorana Rašić

06. 10. 2025. u 17:41

SEDAMDESETČETVOROGODIŠNjI Paraćinac Jovica Mladenović, čiji je nestanak porodica obelodanila 23. septembra, pronađen je mrtav, čime je policija obustavila potragu za njim.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО ЈОВИЦЕ МЛАДЕНОВИЋА (74): Трагичан крај потраге за несталим Параћинцем

Foto: Z. Rašić

Njegovo telo pronađeno je u paraćinskoj Industrijskoj zoni „Zmič“. Kako „Novosti“ saznaju, nije bilo sumnjivih okolnosti, porodica nije tražila obdukciju, a smrt je nastupila najverovatnije zbog srčanog zastoja.

Poslednji kontakt sa njim porodica je imala 23. septembra oko 18 časova, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Pretpostavlja se da je Mladenović izašao iz stana u centru Paraćina i kako se nije vraćao, nestanak je prijavljen policiji, ali je posle nedelju dana epilog potrage bio tragičan.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUMNJIVA MODIRCA NA VRATU: Suđenje za ubistvo starice na Novom Beogradu
Suđenja

0 0

SUMNJIVA MODIRCA NA VRATU: Suđenje za ubistvo starice na Novom Beogradu

U DNEVNOJ sobi smo zatekli Radoslavku Brzaković kako leži ispod stola na leđima. Pre nas je došla policijska patrola i Hitna pomoć, koja je pomerala telo, konstatovala smrt i otišla. Kolege su nam rekle da je zatečena ležeći na stomaku sa vratom na prečagi stolice, koja je bila oborena na pod. Videli smo modricu na vratu, što nam je bilo sumnjivo i telo je poslato na obdukciju.

06. 10. 2025. u 17:38

Politika
Tenis
Fudbal
JEDNA OSOBA TEŠKO, A 12 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za vikend dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća

JEDNA OSOBA TEŠKO, A 12 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za vikend dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća