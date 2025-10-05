ŽENA TEŠKO POVREĐENA U SUDARU U BEOGRADU: Prevezena u Urgentni, povređene još tri osobe
EKIPE Hitne pomoći su intervenisale noćas u 00.48 časova zbog teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na uglu bulevara Vojvode Mišića i Ruske ulice u kojoj su povređene tri osobe, a teške povrede je zadobila 34-godišnja žena koja je prevezena u Urgentni centar.
Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA na detoksikaciju.
Dežurne ekipe obavile su protekle noći ukupno 95 intervencija od toga 15 na javnim mestima, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i to astmatičari, kardiološki i onkološki pacijenti.
(Tanjug)
