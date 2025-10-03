ŠEST OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća
U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 2. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 276 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 17 vozača i sedam vozila, a zadržano je pet vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a tri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)