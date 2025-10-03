Nesreće

ŠEST OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

03. 10. 2025. u 14:04

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne povrede.

ШЕСТ ОСОБА ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан, догодило се 12 саобраћајних несрећа

Foto: R. Šegrt

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća  u kojima je šest osoba lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 2. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 276 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 17 vozača i sedam vozila, a zadržano je pet vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a tri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

