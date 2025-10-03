OTKRIVENO ŠTA JE EKSPLODIRALO U KOSOVSKOJ ULICI: Ovo su prvi rezultati istrage
U KOSOVSKOJ ulici u centru Beograda preksinoć je eksplodirala najverovatnije improvizovana eksplozivna naprava.
Prvi rezultati istrage ukazuju da je paklenu napravu slučajno ili namerno aktivirao čovek koji je i stradao nakon detonacije.
Utvrđeno je da nije eksplodirala plinska boca, klasična bomba, ni bojler. Pretpostavlja se da je čovek nestručno pravio neku vrstu eksplozivne naprave velike razorne moći i da je u jednom trenutku došlo do ljudske ili tehničke greške, što je izazvalo snažnu detonaciju. Čovek je preminuo na licu mesta, stan je potpuno uništen, srušen je pregradni zid sa susednim stanom, oštećeni su fasada i prozori na zgradi, parkirani automobili. Nakon eksplozije u vazduhu se osećao miris plina.
U ovom trenutku nije poznat razlog.
