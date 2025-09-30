TRI SAOBRAĆAJNE NESREĆE TOKOM NOĆI: Ima povređenih
TRI osobe zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 102 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše astmatičari, hipertoničari i onkološki pacijenti.
(Tanjug)
