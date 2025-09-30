Nesreće

TRI SAOBRAĆAJNE NESREĆE TOKOM NOĆI: Ima povređenih

В.Н.

30. 09. 2025. u 07:14

TRI osobe zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

ТРИ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ ТОКОМ НОЋИ: Има повређених

Foto: D. N.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 102 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše astmatičari, hipertoničari i onkološki pacijenti.

(Tanjug)

