TRI SAOBRAĆAJNE NESREĆE TOKOM NOĆI: Ima povređenih

TRI osobe zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Foto: D. N.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 102 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše astmatičari, hipertoničari i onkološki pacijenti.

(Tanjug)