ČETIRI DEVOJČICE POKOŠENE NA PEŠAČKOM PRELAZU U LOZNICI: Teška saobraćajka u centru grada
ČETIRI devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, u Pašićevoj ulici.
Dok su prelazile ulicu na njih je naleteo automobil.
Devojčice su odmah zbrinute u ovdašnjem zdravstvenom centru.
Prema prvim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede.
Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika, kako bi se ustanovilo potpuno stanje.
Kako saznajemo, vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola.
Uskoro opširnije
