Nesreće

ČETIRI DEVOJČICE POKOŠENE NA PEŠAČKOM PRELAZU U LOZNICI: Teška saobraćajka u centru grada

В.Митрић

28. 09. 2025. u 21:04

ČETIRI devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, u Pašićevoj ulici.

ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ ПОКОШЕНЕ НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ У ЛОЗНИЦИ: Тешка саобраћајка у центру града

Foto: Shutterstock

Dok su prelazile ulicu na njih je naleteo automobil.

Devojčice su odmah zbrinute u ovdašnjem zdravstvenom centru.

Prema prvim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede.

Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika, kako bi se ustanovilo potpuno stanje.

Kako saznajemo, vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola.

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)

MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)