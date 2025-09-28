ČETIRI DEVOJČICE POKOŠENE NA PEŠAČKOM PRELAZU U LOZNICI: Teška saobraćajka u centru grada

ČETIRI devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, u Pašićevoj ulici.

Dok su prelazile ulicu na njih je naleteo automobil.

Devojčice su odmah zbrinute u ovdašnjem zdravstvenom centru.

Prema prvim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede.

Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika, kako bi se ustanovilo potpuno stanje.

Kako saznajemo, vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola.

