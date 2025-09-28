Nesreće

MOTOCIKLISTA POGINUO NA MESTU: Direktan sudar auta i motora kod Leskovca

В.Н.

28. 09. 2025. u 09:22

MOTOCIKLISTA (23) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Leskovca.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako se nezvanično saznaje, nesreća se dogodila sinoć oko ponoći kada su se sudarili motocikl i automobil.

- Sumnja se da je motociklista usled neprilagođene brzine kretanja prešao u suprotnu stranu i direktno se sudario sa putničkim automobilom. Nažalost, motociklista je poginuo na mestu nesreće - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno kako se nesreća tačno dogodila.

