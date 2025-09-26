Nesreće

SAOBRAĆAJKA KOD VRANJA: Teško povređena jedna osoba

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

26. 09. 2025. u 11:02

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Suvom dolu kod Vranja, teško je povređena jedna osoba. Putničko vozilo se na ovom mestu prevrnulo, u predelu puta gde su krivine, usled neprilagođene brzine, kreću ći se iz pravca Suvog Dola ka gradu.

Foto: N. Živanović

Prema saznanjima, u prevrtanju automobila, vozač je lakše povređen, dok je putnik u vozilu zadobio teške telesne povrede.

Nakon uviđaja, naloženo je da se protiv vozača iz Vranja, podnese krivična projava za „teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja“.

