AUTO SLETEO S PUTA KOD VRBASA: Mladić poginuo, devojka teško povređena
F.S. (25), putnik u automobilu marke "škoda", poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada je devojka I.Š. (21), koja je vozila, sletela sa puta.
Kako nezvanično saznaju beogradski mediji, strašna saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21 sat na putu iz Siriga ka Subotici, u Vrbasu.
- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je devojka, koja je upravljala vozilom, usled neprilagođene brzine kretanja sletela sa puta i udarila u bedem. Da sve bude još gore od siline udarca automobil se, kako se sumnja, dva puta isprevrtao i ostao na krovu - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.
Prema njegovim rečima, devojka koja je upravljala automobilom zadobila je teške telesne povrede, dok je mladić preminuo na mestu nesreće.
- Kako sam čuo oboje su iz Subotice, devojka je imala višetruke prelome i prevezena je u bolnicu. Nažalost, mladić je podlegao povredama ubrzo nakon nesreće - rekao je sagovornik.
(Informer)
