AUTO SLETEO S PUTA KOD VRBASA: Mladić poginuo, devojka teško povređena

В.Н.

25. 09. 2025. u 13:52

F.S. (25), putnik u automobilu marke "škoda", poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada je devojka I.Š. (21), koja je vozila, sletela sa puta.

Foto: Novosti

Kako nezvanično saznaju beogradski mediji, strašna saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21 sat na putu iz Siriga ka Subotici, u Vrbasu.

- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je devojka, koja je upravljala vozilom, usled neprilagođene brzine kretanja sletela sa puta i udarila u bedem. Da sve bude još gore od siline udarca automobil se, kako se sumnja, dva puta isprevrtao i ostao na krovu - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, devojka koja je upravljala automobilom zadobila je teške telesne povrede, dok je mladić preminuo na mestu nesreće.

- Kako sam čuo oboje su iz Subotice, devojka je imala višetruke prelome i prevezena je u bolnicu. Nažalost, mladić je podlegao povredama ubrzo nakon nesreće - rekao je sagovornik.

(Informer)

