ŽENA PREMINULA NAKON ŠTO JE NA NJU PALO DRVO: Tragedija u Nišu
ŽENA (47) preminula je u niškom Univerzitetskom kliničkom centru nakon što je na radnu mašinu kojom je upravljala, palo drvo u dvorištu zgrade Prekršajnog suda u Ulici Vojvode Putnika.
Kako Informer saznaje, do tragedije je došlo juče oko 15 časova, kada se stablo drveta, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, srušilo na vozilo kojim je upravljala stradala.
- Ona je prebačena u svesnom stanju u niški Univerzitetski klinički centar ali je ubrzo preminula. Obavešteno je tužilaštvo koje je naložilo obdukciju - navode izvori Informera upoznati sa ovim događajem.
Na mestu nesreće po nalogu tužilaštva obavljen je uviđaj, a naložena je i obdukcija koja treba da pokaže da li je žena podlegla povredama zadobijenim udarcem drveta ili je smrt nastala prirodnim putem.
Na mestu nekadašnje kasarne koju je vojska ustupila državi nakon čega je dodeljena pravosudnim organima, u toku su radovi. Iz tog razloga, osim policije i tužioca, na lice mesta izašla je i Inspekcija rada kako bi se ustanovila da li su ispoštovani svi propisi o zaštiti na radu i kako bi se ispitao radnopravni status stradale žene.
Preporučujemo
MUŠKARAC SE RAZNEO BOMBOM: Horor kod Novog Pazara
24. 09. 2025. u 13:17
PIJAN UBIO MAJKU I POVREDIO DETE: Određen pritvor bahatom vozaču iz Bogatića
24. 09. 2025. u 07:14
DETE (4) TEŠKO POVREĐENO KOD VRANjA: Izletelo iz dvorišta, udarilo u moped
23. 09. 2025. u 12:58
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD VRANjA: Četvorogodišnje dete povređeno
23. 09. 2025. u 12:09
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)