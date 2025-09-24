ŽENA PREMINULA NAKON ŠTO JE NA NJU PALO DRVO: Tragedija u Nišu

ŽENA (47) preminula je u niškom Univerzitetskom kliničkom centru nakon što je na radnu mašinu kojom je upravljala, palo drvo u dvorištu zgrade Prekršajnog suda u Ulici Vojvode Putnika.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako Informer saznaje, do tragedije je došlo juče oko 15 časova, kada se stablo drveta, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, srušilo na vozilo kojim je upravljala stradala.

- Ona je prebačena u svesnom stanju u niški Univerzitetski klinički centar ali je ubrzo preminula. Obavešteno je tužilaštvo koje je naložilo obdukciju - navode izvori Informera upoznati sa ovim događajem.

Na mestu nesreće po nalogu tužilaštva obavljen je uviđaj, a naložena je i obdukcija koja treba da pokaže da li je žena podlegla povredama zadobijenim udarcem drveta ili je smrt nastala prirodnim putem.

Na mestu nekadašnje kasarne koju je vojska ustupila državi nakon čega je dodeljena pravosudnim organima, u toku su radovi. Iz tog razloga, osim policije i tužioca, na lice mesta izašla je i Inspekcija rada kako bi se ustanovila da li su ispoštovani svi propisi o zaštiti na radu i kako bi se ispitao radnopravni status stradale žene.