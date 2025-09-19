Nesreće

CRNI EPILOG DRAME KOD BORA: Muškarac koji je upao u provaliju duboku 40 metara pronađen mrtav

19. 09. 2025. u 22:30

MUŠKARAC koji je danas oko 18.43 časova upao u provaliju dubine oko 40 metara u Boru, izvučen je mrtav.

ЦРНИ ЕПИЛОГ ДРАМЕ КОД БОРА: Мушкарац који је упао у провалију дубоку 40 метара пронађен мртав

Foto: Shutterstock

Kako se saznaje, muškaraca je sekao drva u šumi, kada ga jedno drvo odbacilo na liticu, nakon čega je pao u provaliju, u ataru sela Gornjane.

Nesrećni čovek je preminuo od posledica pada.

(Informer)

