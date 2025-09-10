NIJE UBOD NEGO INFARKT: Marina M. (38) iz sela Rsavci ipak preminula prirodnom smrću
Iako su brojni mediji i portali preneli informaciju da je Marina M.(38) iz sela Rsavci kod Vrnjačke Banje, majka dvoje dece uzrasta tri i osam godina, nesrećno nastradala od uboda stršljena, ispostavilo se da je ipak preminula prirodnom smrću.
Kako su reporterima „Novosti“ potvrdili meštani i rođaci koji su došli da porodici izjave saučešće, Marinu su u utorak pre podne pogodila dva infarkta i to nedaleko od svog dvorišta, što je konstatovano i u vrnjačkom Doma zdravlja.
- Vraćala je dete kolima iz vrtića. Kada je pred kućom izašla iz automobila pomislila je da ju je za leđa ubo stršljen, a zapravo je to bio infarkt. Klonula je, prevezli su je u Dom zdravlja, pokušali renimaciju ali joj, nažalost, nije bilo spasa. Tragova uboda nije bilo – kaže jedan rođak.
Prema njegovim rečima, lekar koji je konstovao smrt usled infarkta saopštio je porodici da nema potrebe za obdukcijom, a Marinini posmrtni ostaci sahranjeni su na seoskom groblju.
