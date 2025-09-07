Nesreće

MUŠKARAC KRVAVE GLAVE ISPUZAO IZ KUKURUZA, AUTOM SLETEO S PUTA, PA ZAVRŠIO U NJIVI: Teška saobraćajna nesreća na putu za Batajnicu

В.Н.

07. 09. 2025. u 14:55

MUŠKARAC krvave glave ispuzao iz kukuruza na putu ka Batajnici.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Sve se dogodilo na auto-putu u smeru ka Beogradu. On je preživeo saobraćajnu nesreću kada je sleteo s puta.

Sve se dogodilo na putu posle Novih Banovaca prema Batajnici.

Čovek je ispao iz automobila i noga mu je visila, a automobil je završio u njivi kukuruza prevrnut na krov.

(Telegraf)

