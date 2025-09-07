DVA KAMIONA UDARILA DETE, PA SE SUDARILA: Detalji nesreće na pešačkom prelazu u Nišu
DEČAK star 15 godina iz Niša povređen je na pešačkom prelazu na Somborskom bulevaru kada ga je udarilo jedno teretno vozilo, a potom odbacilo na drugo teretno vozilo.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se 3.septembra na pešačkom prelazu na ovom prometnom niškom bulevaru kod Đerdapske ulice, u momentu dok je dečak išao ka školi.
U niškoj policiji “Blicu” je potvrđeno da je udes koji se desio 3.septembra na Somborskom bulevaru prijavljen oko 7.30 časova, da je obavljen uviđaj i obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.
- Došlo je do saobraćajne nesreće tako što je najpre došlo do kontakta između teretnog vozila marke “zastava” i pešaka, a za tim do obaranja istog pešaka od strane teretnog vozila marke “opel”. Potom je došlo do sudara dva vozila koja su se kretala u istom smeru – potvrđeno je “Blicu” u niškoj policiji.
Vozila su se nakon naletanja na dečaka sudarila, ali vozači, kako saznajemo, nisu povređeni. Povređeni dečak je odmah prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu radi utvrđivanja stepena povreda, dijagnostike i daljeg lečenja.
Prema nezvaničnim informacijama dečak je nakon naletanja kamioneta marke “zastava”, odbačen na “opel korsu” koja ima proširen zadnji deo za prevoz tereta. Glavom je, kako navode građani na društvenim mrežama, udario u šoferšajbnu.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)