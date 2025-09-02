LEKARIMA POVREDE BILE SUMNJIVE: Mladi par završio u bolnici nakon saobraćajke, zatim usledio šok

JEZIVO nasilje dogodilo se u noći između nedelje i ponedeljka u Lazarevcu, a ne bi ni bilo otkriveno da se potom nije dogodila i saobraćajna nezgoda

Naime, kako saznaju mediji, dva sata nakon ponoći došlo je do saobraćajne nezgode, kada je automobil sleteo s puta i udario u betonski stub. Devojka N. M. (21) i mladić U. I. (26) su prevezeni u Dom zdravlja Lazarevac, kako bi im bila ukazana lekarska pomoć zbog teških povreda. Međutim, kada su lekari pregledali devojku, došlo je do preokreta situacije jer su primetili nešto zabrinjavajuće, što ih je odmah alarmiralo. Devojka je imala slomljen nos i vilicu, što su bile povrede za koje su lekari sumnjali da ih nije zadobila tokom udesa, već pre njega.

Odmah su o tome obavestili policiju. Policijski službenici razgovarali su sa mladićem i devojkom, kako bi saznali šta se dogodilo. Naposletku se ispostavilo da je, neposredno pre nego što je automobil sleteo sa puta, došlo do nasilja. Naime, momak i devojka posvađali su se u automobilu tokom vožnje, a on ju je uhvatio za kosu i glavom joj udarao o instrument tablu! Devojka je na taj način zadobila teške povrede, zbog kojih je izgubila svest i zbog kojih je, naposletku, zadržana u bolnici. Nedugo potom, automobil je sleteo sa puta i udario u betonski stub.

Za sada nije poznato da li je mladić namerno sleteo sa puta, kako bi povrede koje je naneo devojci bile pripisane saobraćajnoj nezgodi ili je izgubio kontrolu nad automobilom. On je uhapšen zbog nanošenja teških telesnih povreda i određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će da bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

