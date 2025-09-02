ŽENU IZUJEDALA SVINJA: Prebačena hitno u UKC Niš - užas u Prokuplju

ŽENA stara 75 godina iz okoline Prokuplja teško je povređena juče kada ju je napala i izujedala svinja, nanevši joj povrede po rukama i nogama.

Foto: D. N.

Njoj je pomoć ukazana prvo u Prokuplju, ali je zbog kompleksnosti rana prevezena u Univerzitetski klinički centar u Nišu. Ona je hospitalizovana na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC Niš.

- Pacijentkinja stara 75 godina iz sela kod Prokuplja, dovezena je u Urgentni centar zbog višestrukih povreda zadobijenih ujedima svinje. Inicijalno započeto zbrinjavanje u Prokuplju da bi bilo nastavljeno u Urgentnom centru u Nišu.

Pacijentkinja ima višestruke otvorene rane na rukama i nogama. Kompleksnije povrede su na gornjim ekstremitetima. Prema rečima plastičnog hirurga, pacijentkinja je trenutno stabilna - rečeno je u UKC Niš.

Prema nezvaničnim informacijama ženu je povredila svinja koju je čuvala u momentu kada je ušla u svinjac da je nahrani.

Slučaj u Policijskoj upravi Prokuplje, nije prijavljen policiji.

(Blic)