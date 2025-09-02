Nesreće

ŽENU IZUJEDALA SVINJA: Prebačena hitno u UKC Niš - užas u Prokuplju

В.Н.

02. 09. 2025. u 10:57

ŽENA stara 75 godina iz okoline Prokuplja teško je povređena juče kada ju je napala i izujedala svinja, nanevši joj povrede po rukama i nogama.

ЖЕНУ ИЗУЈЕДАЛА СВИЊА: Пребачена хитно у УКЦ Ниш - ужас у Прокупљу

Foto: D. N.

Njoj je pomoć ukazana prvo u Prokuplju, ali je zbog kompleksnosti rana prevezena u Univerzitetski klinički centar u Nišu. Ona je hospitalizovana na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC Niš.

- Pacijentkinja stara 75 godina iz sela kod Prokuplja, dovezena je u Urgentni centar zbog višestrukih povreda zadobijenih ujedima svinje. Inicijalno započeto zbrinjavanje u Prokuplju da bi bilo nastavljeno u Urgentnom centru u Nišu.

Pacijentkinja ima višestruke otvorene rane na rukama i nogama. Kompleksnije povrede su na gornjim ekstremitetima. Prema rečima plastičnog hirurga, pacijentkinja je trenutno stabilna - rečeno je u UKC Niš.

Prema nezvaničnim informacijama ženu je povredila svinja koju je čuvala u momentu kada je ušla u svinjac da je nahrani.

Slučaj u Policijskoj upravi Prokuplje, nije prijavljen policiji.

(Blic)

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

