MLADIĆA (19) UBILA STRUJA DOK JE ČISTIO FARMU SVINJA: Stravična nesreća kod Bogatića

29. 08. 2025. u 21:03

U GLOGOVCU, kod Bogatića, popodne je nastradao mladić J.S. (19) prilikom udara struje.

Njega je ubila struja dok je čistio farmu svinja, a kako je došlo do tragedije biće utvrđeno istragom.

- Koristio je crevo sa šmrkom i pretpostavlja se da je do tragedije došlo kada je nekako zakačio električne instalacije. Pao je na mestu mrtav i kada je stigla ekipa hitne službe Doma zdravlja iz Bogatića lekar je mogao samo da konstatuje smrt - naveo je izvor.

Po nalogu tužilaštva telo nesrećnog mladića je poslato na obdukciju.

