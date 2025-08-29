MLADIĆA (19) UBILA STRUJA DOK JE ČISTIO FARMU SVINJA: Stravična nesreća kod Bogatića
U GLOGOVCU, kod Bogatića, popodne je nastradao mladić J.S. (19) prilikom udara struje.
Njega je ubila struja dok je čistio farmu svinja, a kako je došlo do tragedije biće utvrđeno istragom.
- Koristio je crevo sa šmrkom i pretpostavlja se da je do tragedije došlo kada je nekako zakačio električne instalacije. Pao je na mestu mrtav i kada je stigla ekipa hitne službe Doma zdravlja iz Bogatića lekar je mogao samo da konstatuje smrt - naveo je izvor.
Po nalogu tužilaštva telo nesrećnog mladića je poslato na obdukciju.
(Informer)
