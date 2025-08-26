"KAO DA GA JE NEKI NEMIR TERAO DA SE PENJE, NIKAD TO NIJE RADIO" Baka Ružica kroz suze je ispričala kako je nastradao Matea na Staroj planini

ALEKSINAC je zavijen u crno nakon vesti o tragičnoj pogibiji dečaka starog 15 godina iz tog grada, koji se, okliznuo i pao sa vodopada Tupavica na Staroj planini, u opštini Pirot.

Foto: J. Ćosin/Društvene mreže

– Obožavao je planinu, svaki raspust jedva je čekao da dođe ovde. Tog dana pošao je sa roditeljima do Tupavice. Kao da ga je neki nemir terao da se penje, a nikada pre to nije radio. Stene su bile mokre i klizave, noga mu je izmakla... samo je pao i nestao niz liticu – priča za "Novosti" kroz suze Ružica M, baka četrnaestogodišnjeg Matea M. iz Aleksinca, koji je u ponedeljak izgubio život na Staroj planini.

Vodopad, kaže, nije lako dostupan, pa ni pomoć nije stigla na vreme.

Foto: J. Ćosin

– Ali i da jeste, bojim se da ništa ne bi moglo da mu pomogne. Ceo je bio ispolomljen, vilica, rebra, glava... Pola sata se borio, davao znake života, i onda je otišao. U Pirotu se rodio, tu je i izdahnuo, iako smo živeli u Aleksincu. U oktobru je trebalo da napuni 15 godina, a 1. septembra da sedne u klupu nove škole, u IT odeljenju. Sve je planirao, radovao se – jedva izgovara baka.

Do nesreće je došlo u ponedeljak, nešto pre 15 časova, na jednoj od najlepših, ali i najopasnijih destinacija Stare planine. Dečak je sa roditeljima boravio na popularnom izletištu kada je, penjući se ka vrhu vodopada, izgubio ravnotežu i pao sa visine.

– Pokušao je da stane na kamen obložen algama, koje su izuzetno klizave i muljevite. To je bilo kobno – navode meštani sela Dojkinci.

Foto: J. Ćosin

Ekipa Hitne pomoći iz Pirota odmah je upućena na lice mesta, ali je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt. Na terenu su bili i pripadnici Policijske uprave Pirot.

