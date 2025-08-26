Nesreće

"KAO DA GA JE NEKI NEMIR TERAO DA SE PENJE, NIKAD TO NIJE RADIO" Baka Ružica kroz suze je ispričala kako je nastradao Matea na Staroj planini

Ј. Ћосин

26. 08. 2025. u 10:56

ALEKSINAC je zavijen u crno nakon vesti o tragičnoj pogibiji dečaka starog 15 godina iz tog grada, koji se, okliznuo i pao sa vodopada Tupavica na Staroj planini, u opštini Pirot.

Foto: J. Ćosin/Društvene mreže

– Obožavao je planinu, svaki raspust jedva je čekao da dođe ovde. Tog dana pošao je sa roditeljima do Tupavice. Kao da ga je neki nemir terao da se penje, a nikada pre to nije radio. Stene su bile mokre i klizave, noga mu je izmakla... samo je pao i nestao niz liticu – priča za "Novosti" kroz suze Ružica M, baka četrnaestogodišnjeg Matea M. iz Aleksinca, koji je u ponedeljak izgubio život na Staroj planini.

Vodopad, kaže, nije lako dostupan, pa ni pomoć nije stigla na vreme.

Foto: J. Ćosin

 

– Ali i da jeste, bojim se da ništa ne bi moglo da mu pomogne. Ceo je bio ispolomljen, vilica, rebra, glava... Pola sata se borio, davao znake života, i onda je otišao. U Pirotu se rodio, tu je i izdahnuo, iako smo živeli u Aleksincu. U oktobru je trebalo da napuni 15 godina, a 1. septembra da sedne u klupu nove škole, u IT odeljenju. Sve je planirao, radovao se – jedva izgovara baka.

Do nesreće je došlo u ponedeljak, nešto pre 15 časova, na jednoj od najlepših, ali i najopasnijih destinacija Stare planine. Dečak je sa roditeljima boravio na popularnom izletištu kada je, penjući se ka vrhu vodopada, izgubio ravnotežu i pao sa visine.

– Pokušao je da stane na kamen obložen algama, koje su izuzetno klizave i muljevite. To je bilo kobno – navode meštani sela Dojkinci.

Foto: J. Ćosin

 

Ekipa Hitne pomoći iz Pirota odmah je upućena na lice mesta, ali je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt. Na terenu su bili i pripadnici Policijske uprave Pirot.

Vodopad Tupavica, jedan od simbola netaknute prirode Stare planine, poznat je po svojoj lepoti, ali i po tome što pojedini delovi staze do vrha mogu biti izuzetno rizični, naročito kada je kamenje mokro i obraslo algama.

Tagovi
Košarka

0 2

Najnovije iz rubrike

Nesreće

0 1

