ZADOBILA TEŠKE POVREDE GLAVE I NOGU: Automobil pokosio tinejdžerku (17) na Petlovom brdu

Dimitrije Krsmanović

22. 08. 2025. u 17:03

U BLIZINI Metro na Petlovom brdu vozač autombila "pokosio" je devojku (17) koja je pretrčavala ulicu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ona je sa teškim povredama glave i noge primljena u bolnicu. Vozač je nakon nezgode sačekao policiju.

Prema rečima svedoka, devojka je van pešačkog pretrčavala ulicu.

Muškarac koji je vozio autombil nije bio pod dejstvom alkohola.

(Telegraf)

