ZADOBILA TEŠKE POVREDE GLAVE I NOGU: Automobil pokosio tinejdžerku (17) na Petlovom brdu
U BLIZINI Metro na Petlovom brdu vozač autombila "pokosio" je devojku (17) koja je pretrčavala ulicu.
Ona je sa teškim povredama glave i noge primljena u bolnicu. Vozač je nakon nezgode sačekao policiju.
Prema rečima svedoka, devojka je van pešačkog pretrčavala ulicu.
Muškarac koji je vozio autombil nije bio pod dejstvom alkohola.
(Telegraf)
