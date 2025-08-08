Nesreće

SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BEGALJIČKOG BRDA: Zbog udesa dugačka kolona vozila

В. Н.

08. 08. 2025. u 13:40

KOD Begaljičkog brda na teritoriji Grocke danas se dogodila saobraćajna nesreća, a tri osobe prevezene su u Urgentni centar.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U udesu su učestvovala dva automobila.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 11.30 časova u smeru ka Beogradu.

U tom delu puta formirala se dugačka kolona vozila.

Uviđaj je u toku, saobraćaj na tom delu puta funkcioniše sporije nego uobičajeno.

(Tanjug)

