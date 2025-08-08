SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BEGALJIČKOG BRDA: Zbog udesa dugačka kolona vozila
KOD Begaljičkog brda na teritoriji Grocke danas se dogodila saobraćajna nesreća, a tri osobe prevezene su u Urgentni centar.
U udesu su učestvovala dva automobila.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 11.30 časova u smeru ka Beogradu.
U tom delu puta formirala se dugačka kolona vozila.
Uviđaj je u toku, saobraćaj na tom delu puta funkcioniše sporije nego uobičajeno.
(Tanjug)
