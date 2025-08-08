SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BEGALJIČKOG BRDA: Zbog udesa dugačka kolona vozila

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici juče je nastavljeno suđenje Marku M. (45) iz Rume, lekaru ginekologu koji je bio zaposlen u Opštoj bolnici u ovom gradu, optuženom za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović (27) iz Šida i Jelenom Ivković (27) iz Rume. Reč je o prvom suđenju u Srbiji koje se vodi za ovo krivično delo sa smrtnim ishodom, pošto su obe bebe preminule. Ginekologu se na teret stavlja teško delo protiv zdravlja, odnosno nesavesno pružanje lekarske pomoći.