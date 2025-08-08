Nesreće

BURNA NOĆ U BEOGRADU: Više povređenih u saobraćajnim nesrećama

В.Н.

08. 08. 2025. u 07:11

JEDAN muškarac (39) teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Zemunu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

БУРНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Више повређених у саобраћајним несрећама

Foto: D. N.

Udes se dogodio u Glavnoj ulici kod Madlenijanuma u 19.20 časova, a hitna služba prevezla je povređenog u KBC Zemun.

Motociklista (30) je zadobio lakše povrede u udesu koji se dogodio na Banjici u Ulici Bahtijara Vagabzade u 20.11. sati.

U centru Jakova u 23.10 sati autobus je udario 46-godišnjeg muškarca, koji je potom sa lakšim povredama prevezen u KBC Zemun.

U 00.38 časova u Prvomajskoj ulici kod broja 88 u udesu su povređena četiri mladića od 22 i 24 godine starosti.

Prevezeni su u KBC Zemun, a stepen njihovih povreda nije poznat.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 120 intervencija, od kojih su 32 bile na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali srčani bolesnici i astmatičari.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!